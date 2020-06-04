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«Мы собираем за авторитетного человека, за Александра Григорьевича». Как ЦИК рассматривал жалобы Бабарико

04.06.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК 4 июня рассмотрел обращение кандидата в кандидаты Виктора Бабарико, в котором он указал факты нарушения законодательства во время избирательной кампании и просил лишить регистрации инициативную группу Александра Лукашенко. Комиссия заявила, что проверила указанные факты, — и они не подтвердились.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 1 июня Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и другие противоправные действия.

В ЦИК сам экс-банкир не смог прийти — он сейчас едет в Витебск на встречу с избирателями. Пояснить позицию команды Бабарико пришел его сын и представитель инициативной группы экс-банкира Эдуард.

Комиссия отметила, что к обращению Бабарико не было приложено аудиозаписей, а все остальные скриншоты — инициативная группа приложила скриншоты статей с TUT.BY и публикации в телеграм-каналах — не могут трактоваться как доказательство о противоправных действиях.

На заседании был глава инициативной группы Александра Лукашенко Михаил Орда — его пригласили, чтобы он прокомментировал, как считает Бабарико, использование административного ресурса и принуждение при сборе подписей.

— Наша инициативная группа собирает подписи за уважаемого, авторитетного человека в нашем обществе. И нам абсолютно не нужен никакой дополнительный ресурс для сбора нужного количества для выдвижения Александра Григорьевича в президенты. Что касается группы, то члены инициативной группы исключительно сегодня собирают подписи и строят свою работу на соблюдении законодательства и Избирательного кодекса. Хочу подчеркнуть, что сегодня Избирательный кодекс поясняет, что можно собирать в местах работы, жительства людей и на пикетах. Избирательный кодекс не регламентирует, в какое время можно собирать подписи в местах работы. Но мы ориентируем своих членов инициативной группы, чтобы эти подписи, если собираются в местах работы, собирались в свободное от работы время: в обеденное время, после работы, в пересменку. Сегодня мы путаем несколько понятий: председатель профсоюзной организации на предприятии — это сегодня общественный лидер на предприятии, никакого отношения к администрации [предприятия] он не имеет, самое главное, если он собирает подписи, он должен быть членом инициативной группы. Сегодня относительно вопроса, который рассматривается, — у него нет автора. Все те факты, которые представлены, представлены от анонимных заявителей. Что касается скриншотов — они не могут рассматриваться в качестве доказательства, его можно подделать.

Мы сегодня видим активность заявителей, нас, безусловно, удивляет эта активность по сбору информации в отношении нашей группы, хотя мы об этом не просили. Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой. Я просто хотел бы обратиться ко всем, чтобы не провоцировали сбор искаженной информации, не вводили в заблуждение ЦИК. В противном случае мы будем эта рассматривать как манипуляцию общественным мнением и дискредитацию, которая несомненно специально делается против нашей группы и создает ложное мнение в обществе. Это непозволительно ни с законодательной, ни с моральной точки зрения, — заявил Михаил Орда.

Лидия Ермошина спросила у Орды, опрашивали ли членов инициативной группы, проводили ли проверки по фактам, указанным в обращении.

— Мы очень внимательно смотрим за фактами, которые всплывают в интернете, или поступают в группу. Мы изучаем их, и, как правило, видим, что это фейки. И мы видим специфику, и вот эти интернет-технологии вводят в заблуждение общественное мнение. И мы бы предложили законодателю, чтобы за эти фейки тоже несли ответственность те, кто это делает. Поскольку это вранье, и это непозволительно, когда идет такая важная политическая кампания в нашей стране, — ответил глава инициативной группы Лукашенко.

— Это, наверное, не очень возможно. Более того, я уже дважды получила шантажную записку: сначала мне предлагали заплатить 12 тысяч долларов, сейчас уже ставка доросла до 25 тысяч, в противном случае разместят порочащие, фейковые сведения в отношении вашей группы и вашего претендента в кандидаты, — сказала Ермошина.

— У этих людей, как я считаю, не все нормально с совестью, — отметил Орда.

— По-моему, с умом тоже не очень все в порядке, — сказала Лидия Ермошина.

— Сегодня никто никому не мешает собирать подписи по предприятиям. Мы сегодня — я не буду приводить цифры, сколько мы собрали, потому что это наше внутреннее дело, когда придет время, мы объявим, — но более половины мы как раз собрали подписей по месту жительства. И то, что есть какие-то заявления есть, что основная работа у нас идет на предприятиях — никто никому не мешает. У нас 90 тысяч юрлиц в стране, организаций и предприятий — иди и собирай. А сегодня начинают заявлять, что тебя притесняют, не дают [собирать подписи] - это, знаете, делают из себя такого обиженного, чтобы привлекать к себе внимание. Это делать неправильно, это недобросовестная конкуренция. Я бы еще раз хотел пожелать оппонентам, чтобы они учитывали это в своей работе, — считает Михаил Орда.

ЦИК проверил, «как смог, своими силами», факты принуждения к подписи, указанные в обращении Бабарико: факты не подтвердились.

По поводу требования Бабарико дать ему возможность опровергнуть слова Лукашенко о «финансировании из-за рубежа» в тех же СМИ, где были опубликованы слова президента, комиссия ответила: это возможно, когда он станет кандидатом. А пока все претенденты могут использовать те СМИ, которым они интересны: это не агитация, это пиар.

— Давайте смотреть правде в глаза, все те из выдвигаемых лиц, которые сегодня имеют доступ к СМИ, к интернет-ресурсам, которые интересны журналистам — все используют это как пиар для начала предвыборной агитации, говорят в своих интервью совершенно разное. Предупреждение пока никому не выносилось, все в равных условиях. В ЦИК обращаются, как к беспристрастному органу, мы стараемся сохранять беспристрастность. Поэтому я прошу, когда вы пишете жалобу, говорите о какой-то преждевременной агитации, незаконных действиях, требуете вынести претенденту в кандидаты предупреждение, требуете отказать ему в регистрации — пожалуйста, примеряйте это на свою группу и на все остальные группы. Это будет действительно объективно, — сказала секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

По поводу оскорблений в комиссии считают, что их каждый может воспринимать по-разному.

— Конечно, есть какие-то определенные слова, которые для всех являются неприемлемыми, есть определенное восприятие. Агитация против всегда имеет определенный негатив, тут уже зависит от степени восприятия людей. И тут уже сказать оскорбительно или нет — вопрос субъективный, — заявила секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Глава ЦИК Лидия Ермошина отметила, что сегодня идет «спланированная кампания по дискредитации».

— Противники главы государства этого и не скрывают. Я говорю об определенных политических силах, которые действуют в нашей стране, которые фейки размещают. Эта и есть та самая классовая борьба, о которой говорили большевики. Еще раз хочу сказать: есть обаяние порока. Именно зло является обаятельным, потому что возбуждает интерес, добродетель всегда скучна. Именно на худшем, на зле, на плохих новостях и чертах, качествах сосредоточена и идет вся эта агитация, которую мы видим. Очень жалко, что достаточно невысокий культурный уровень ряда оппонентов власти, в том числе среди населения, заставляют их верить, проглатывать, и они не хотят ничего слышать взамен. Вот от этого, наверное, и происходят те напряженные моменты, которые никогда не наблюдались в рамках избирательной кампании, которые проходили у нас в стране до этого. Это самые тяжелые президентские выборы даже в самом начале. Целенаправленно идет кампания с нарушением закона с самого начала, — заявила Ермошина.

Жалобу Виктора Бабарико ЦИК принял решение не удовлетворять.

 
Теги: Витебск
 
 
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ЦИК 4 июня рассмотрел обращение кандидата в кандидаты Виктора Бабарико, в котором он указал факты нарушения законодательства во время избирательной кампании и...
 
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