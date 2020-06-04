В Беларуси новый премьер. Им стал Роман Головченко

Источник материала: Ежедневник

Глава Беларуси принял обещанные кадровые назначения. Он назначил новым премьер-министром председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко.

Роман Александрович Головченко родился 10 августа 1973 года в городе Жодино Минской области.

Головченко окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Международные отношения». Также он получил еще один диплом - выпускника Академии управления при президенте Беларуси.

Карьерный путь начинал главным специалистом Госсекретариата Совбеза (1997-2002). Также работал в должности заместителя начальника отдела Генпрокуратуры (2002-2005), затем главным советником управления внешней политики Администрации президента (2005-2006).

После снова вернулся в Совбез, был три года главным советником отдела сотрудничества в сфере международной безопасности. В 2009-м Головченко работал советником-посланником белорусского посольства в Польше.

В 2009-2013 годах был первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, в 2013-2018 годах — послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, а по совместительству — в Катаре, Кувейте и в Саудовской Аравии.

Женат. Есть сын и две дочери.

Напомним, с лета 2018 года премьером был Сергей Румас. Он не вошел в новое правительство.