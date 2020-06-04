Лабкович: Как собрать 7 миллионов подписей и даже не сдать их в избирательные комиссии?

рассказывает координатор кампании “Правозащитники за свободные выборы” Владимир Лабкович. Об одном из них, касающемся сдачи подписей избирателей за выдвижение претендентов в кандидаты в территориальные избирательные комиссии,координатор кампании “Правозащитники за свободные выборы”





Он проанализировал изменения, которые были внесены в избирательное законодательство, а в частности в статью 61 Избирательного кодекса и пришел к неутешительным выводам. Оказывается, можно собрать хоть несколько миллионов подписей за выдвижение в кандидаты и, при этом, остаться, как говорят, ”с носом”.





“Надо отдать должное нашим властям, которые готовятся к подобным кампаниям заранее, и на всякий случай вводят изменения, которые могут в нужный момент помочь создать нежелательным кандидатам абсолютно непреодолимые условия в осуществлении избирательных прав", – заявляет Лабкович. – В этом анализе пойдет речь о такой безобидной, казалось, процедуре, как сдача подписей в территориальные избирательные комиссии”.

Владимир Лабкович о сути изменений в Избирательный кодекс

Аксакалы политических кампаний начала 2000-х помнят, что каждый член инициативной группы (далее по тексту – ИГ и не путать с запрещенной террористической организацией!), который написал свою фамилию на подписном листе, что именно он собирал подписи, сдавали эти листы руководителю, либо заместителю главы исполкома и в его присутствии подписывали – каждый! – лист, а затем он эти листы заверял печатью исполкома. После такой процедуры заверенные подписные листы сам сборщик непосредственно сдавал в территориальную комиссию (далее по тексту ТИК). Затем исполкомовские начальники взвыли, устав таким образом заверять каждый подписной лист.





Именно поэтому в 2010 году такую обязанность заверять подписные листы отменили. Теперь, сам сборщик подписывал их заранее и не позднее чем за 50 дней до даты выборов сдавал в ТИК, где их принимали и вносили в журнал учета.





Однако, прошу внимания, в 2013 году у ст.61 Избирательного кодекса Республики Беларусь внесли изменения, согласно которым создали новый институт районных координаторов, и теперь только они и имели право сдавать подписи от имени инициативной группы. Такие координаторы должны указываться в списке ИГ во время подачи на ее регистрацию. Такая норма была и во время выборов 2015 года, но тогда на нее никто не обращал внимания, так как выборы не были интересны ни участникам процесса, ни гражданам. Да и ИГ было мало, кандидаты тогда были на вес золота и поэтому эта норма осталась практически незамеченной. Но сейчас, на выборах 2020 года, можно предвидеть, что именно она станет непреодолимым барьером для многих претендентов, и особенно для тех, кто так сегодня раздражает власть.









Как же будет работать норма ч. 14 ст.61 ИК Республики Беларусь?

Часть 14 ст. 61 ИК предусматривает, что координаторы по районам, городам, районам в городах сдают подписные листы не позднее, чем за 50 дней до выборов в районную, городскую, районную в городах комиссию по выборам Президента Республики Беларусь. Такие координаторы подаются при регистрации и остаются неизменны. Никакие жизненные обстоятельства не могут изменить этот список.





На днях кампания "Правозащитники за свободные выборы" сделала запрос в ЦИК с просьбой объяснить как будет работать норма с координаторами и мы получили ответ, что да, подписи сдают только координаторы, но в исключительных случаях (например – болезни) сам претендент и руководитель ИГ.





Ну вот, например, собирает член ИГ подписи в Минске , скажем, на проспекте. Подходит к нему большая экскурсия из города Хотимска, которые здесь любуются “уютным городишком” и вдруг решила подписаться за вашего кандидата. Вы берете у них подписи, заносите данные на отдельный лист и радостно отдаете их в свой избирательный штаб. А там их выбрасывают на свалку, так как в этом городе нет координатора.





Либо другая ситуация. Руководитель вашей ИГ провел совещание с координаторами, и кто-то из них сам того не зная был на это время болен, а всех присутствующих признали контактами первого уровня и закрыли на карантин. Вот и все! Кампания закончена.





Таким образом права граждан Беларуси ставятся в прямую зависимость от административной процедуры.





Команда может собрать подписи хоть всех совершеннолетних граждан Беларуси и не иметь возможность сдать их в комиссию, так как не имеет координаторов, а руководитель и претендент физически не могут успеть объехать всю Беларусь.

Что ЦИК ответил экспертам кампании?

В своем запросе в ЦИК наша кампания интересовалась, возможно ли предусмотреть такое обстоятельство, чтобы претендент в кандидаты, либо руководитель инициативной группы в процессе сбора подписей мог назначать координаторов по районам, так как такое назначение координаторов из утвержденного состава инициативной группы граждан может трактоваться не как внесение изменений в документы, предоставленные для регистрации группы, а как распределение функциональных обязанностей внутри уже самой группы.





Такой подход кажется более справедливым, так как в ситуации сложной эпидемиологической обстановки, либо в силу других жизненных обстоятельств, координатор может не иметь возможности сдать подписные листы (болеть, быть изолированным как потенциальный контакт 1 или 2 уровня). В случае возникновения такой ситуации правомерно исходить из интересов реализации прав граждан, которые дали согласие о выдвижении лица кандидатом в президенты.





Однако, ЦИК не согласилась с таким предложением, так как считает, что





"возможность внесения изменений в состав инициативной группы после ее регистрации, в том числе назначения или изменения координаторов или закрепленных за ними территорий, законодательством не предусмотрена. Этим обеспечивается стабильность избирательных процедур и предотвращаются конфликтные ситуации при сборе подписей и сдаче подписных листов в избирательные комиссии, в первую очередь, в самой группе”.





Эта стабильность, в том числе и избирательных процедур, ничто иное, как создание с помощью административного рычага дискриминационных условий, как для претендентов, так и для избирателей, чье волеизъявление не будет учтено в принципе. ЦИК из-за таких препятствий теряет один из основных принципов выборов, принцип, что выборы являются “демократическими”.









Таким образом непонятен отказ от старой процедуры, когда каждый член ИГ сдавал свои подписные листы, теперь становится понятным. Через столько фильтров, которые встроены в наше законодательство, проскочат разве что единицы.





А теперь о международных актах, касающихся стандартов выборов

Также следует обратиться к единому международному акту, касающемуся стандартов выборов и который ратифицировала Беларусь. Понятно, что это выхолощенный документ, абсолютно декларативный, но все же он базируется на международных актах и вынужденно разделяет основные принципы свободных демократических и справедливых выборов. Речь идет о Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.





Пункт 6 статьи 9 настоящей Конвенции предусматривает, что:





“Подлинные выборы предусматривают равные и справедливые правовые условия для регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций). Регистрационные требования должны быть ясными и не содержать условий, способных стать основанием для привилегий либо ограничений дискриминационного характера. Не допускается произвольное или дискриминирующее применение норм о регистрации кандидатов, списков кандидатов и политических партий (коалиций)”.





Таким образом Конвенция декларирует то, что регистрационные требования должны не содержать дискриминационных ограничений. Таким образом можно говорить и об игнорировании норм этого международного акта, но что с того нашим властям, они и не такие нормы и обязательства игнорировали.





Изменения в законодательстве должны вести к более эффективной возможности гражданам реализовать свои избирательные права, свое право принимать участие в управлении страной, а не приводить к ситуации, когда сотни тысяч подписей избирателей, выразивших свою волю видеть того, или иного претенента кандидатам, будут выброшены на помойку.





А теперь давайте посмотрим на некоторых претендентов и количество их координаторов:













В инициативных группах:





Виктора Бабарико - 77 координаторов,

Валерия Цепкало - 67 координаторов

Сергея Череченя - 31 координатор

Анны Канопацкой - 12 координаторов

Светланы Тихановской - 18 координаторов





У Светланы Тихановской, которая по всей Беларуси демонстрирует впечатляющую поддержку и очереди людей, готовы оставить за нее подписи, есть все шансы собрать более 100 000 подписей и очень мало шансов стать кандидатом, в том числе и из-за того, что часть координаторов задержана в рамках уголовного дела, в том числе и руководитель ИГ Сергей Тихановский. Поэтому, шансы сдать подписи только силами одного претендента в регионах, где нет координаторов, крайне маловероятны.





Таким образом даже все разговоры о собранных 100 000 подписей будут только словами претендента, которые ничем не подкреплены, так как они даже и не поступят в ТИК.





Единственное, что можно посоветовать в такой ситуации командам – берегите своих координаторов!







