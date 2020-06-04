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Как изменится тело, если делать растяжку каждый день
Источник материала: ОНТ
Растяжка, или как ещё её называют стретчинг, полезна абсолютно для всех. Это не зависит ни от возраста, ни от пола. Да, уделять время растяжке полезно не только женщинам, но и мужчинам.
Растяжка влияет на формирование фигуры, также она защищает суставы от возможных травм. Что касается женщин, то стретчинг придаёт им грациозность и уверенность в себе.
Подробнее о том, что случится с вашим телом, если делать растяжку ежедневно, читайте в нашем материале.
Важно! Перед тем, как начать стретчинг, обязательно разогрейте мышцы. Иначе вы рискуете получить травму. Для этих целей подойдут прыжки на скакалке, приседания, бег с высоко поднятыми ногами и другие кардио-упражнения. Длительность каждого упражнения на растяжку должна быть не менее 60 секунд. И не забывайте расслабляться. Тогда эффект гарантирован.
Ежедневная растяжка подарит вам:
1. Улучшение кровотока и циркуляции лимфы. А это в свою очередь приведёт к уменьшению самого главного врага женщин - целлюлита.
2. Замедление процессов старения. Эти процессы замедляются именно благодаря улучшению кровотока и циркуляции лимфы.
3. Снижение эмоционального напряжения. Когда во время стретчинга вы сосредоточиваетесь на своём теле, то все проблемы сами по себе забываются. У вас улучшается настроение.
4. Повышение гибкости. Кому не хочется поражать всех вокруг своей гибкостью. Да и каждая девочка в детстве мечтала сесть на шпагат. Интерсно то, что сделать это можно в любом возрасте, если подходить к тренировкам обдуманно и заниматься регулярно.
5. Снижение мышечной усталости. Если вы офисный работник, то растяжка обязательна для вас. Она избавит вас от мышечных болей, возникших в процессе рабочего дня.
6. Улучшение настроения. Те, кто хоть раз в жизни занимались стретчингом, знают, как повышается настроение после занятий. К тому же человек становится более уверенным в себе, а также уравновешенным.
7. Снижение мышечной боли после тренировки. После интенсивных кардио и силовых занятий обязательно выполняйте упражнения на растяжку. Это поможет в дальнейшем избежать мышечной боли.
фото: u-f.ru
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Растяжка, или как ещё её называют стретчинг, полезна абсолютно для всех. Это не зависит ни от возраста, ни от пола. Да, уделять время растяжке полезно не только...
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