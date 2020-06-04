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Как изменится тело, если делать растяжку каждый день

04.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как изменится тело, если делать растяжку каждый день

Растяжка, или как ещё её называют стретчинг, полезна абсолютно для всех. Это не зависит ни от возраста, ни от пола. Да, уделять время растяжке полезно не только женщинам, но и мужчинам. 

Растяжка влияет на формирование фигуры, также она защищает суставы от возможных травм. Что касается женщин, то стретчинг придаёт им грациозность и уверенность в себе.

Подробнее о том, что случится с вашим телом, если делать растяжку ежедневно, читайте в нашем материале. 

Важно! Перед тем, как начать стретчинг, обязательно разогрейте мышцы. Иначе вы рискуете получить травму. Для этих целей подойдут прыжки на скакалке, приседания, бег с высоко поднятыми ногами и другие кардио-упражнения. Длительность каждого упражнения на растяжку должна быть не менее 60 секунд. И не забывайте расслабляться. Тогда эффект гарантирован. 

Ежедневная растяжка подарит вам:

1. Улучшение кровотока и циркуляции лимфы. А это в свою очередь приведёт к уменьшению самого главного врага женщин - целлюлита. 

2. Замедление процессов старения. Эти процессы замедляются именно благодаря улучшению кровотока и циркуляции лимфы.

3. Снижение эмоционального напряжения. Когда во время стретчинга вы сосредоточиваетесь на своём теле, то все проблемы сами по себе забываются. У вас улучшается настроение.

4. Повышение гибкости. Кому не хочется поражать всех вокруг своей гибкостью. Да и каждая девочка в детстве мечтала сесть на шпагат. Интерсно то, что сделать это можно в любом возрасте, если подходить к тренировкам обдуманно и заниматься регулярно.

5.  Снижение мышечной усталости. Если вы офисный работник, то растяжка обязательна для вас. Она избавит вас от мышечных болей, возникших в процессе рабочего дня.

6. Улучшение настроения. Те, кто хоть раз в жизни занимались стретчингом, знают, как повышается настроение после занятий. К тому же человек становится более уверенным в себе, а также уравновешенным.

7. Снижение мышечной боли после тренировки. После интенсивных кардио и силовых занятий обязательно выполняйте упражнения на растяжку. Это поможет в дальнейшем избежать мышечной боли.

фото: u-f.ru

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Растяжка, или как ещё её называют стретчинг, полезна абсолютно для всех. Это не зависит ни от возраста, ни от пола. Да, уделять время растяжке полезно не только...
 
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