Как изменится тело, если делать растяжку каждый день

Источник материала: ОНТ

Растяжка, или как ещё её называют стретчинг, полезна абсолютно для всех. Это не зависит ни от возраста, ни от пола. Да, уделять время растяжке полезно не только женщинам, но и мужчинам.

Растяжка влияет на формирование фигуры, также она защищает суставы от возможных травм. Что касается женщин, то стретчинг придаёт им грациозность и уверенность в себе.

Подробнее о том, что случится с вашим телом, если делать растяжку ежедневно, читайте в нашем материале.

Важно! Перед тем, как начать стретчинг, обязательно разогрейте мышцы. Иначе вы рискуете получить травму. Для этих целей подойдут прыжки на скакалке, приседания, бег с высоко поднятыми ногами и другие кардио-упражнения. Длительность каждого упражнения на растяжку должна быть не менее 60 секунд. И не забывайте расслабляться. Тогда эффект гарантирован.

Ежедневная растяжка подарит вам:

1. Улучшение кровотока и циркуляции лимфы. А это в свою очередь приведёт к уменьшению самого главного врага женщин - целлюлита.

2. Замедление процессов старения. Эти процессы замедляются именно благодаря улучшению кровотока и циркуляции лимфы.

3. Снижение эмоционального напряжения. Когда во время стретчинга вы сосредоточиваетесь на своём теле, то все проблемы сами по себе забываются. У вас улучшается настроение.

4. Повышение гибкости. Кому не хочется поражать всех вокруг своей гибкостью. Да и каждая девочка в детстве мечтала сесть на шпагат. Интерсно то, что сделать это можно в любом возрасте, если подходить к тренировкам обдуманно и заниматься регулярно.

5. Снижение мышечной усталости. Если вы офисный работник, то растяжка обязательна для вас. Она избавит вас от мышечных болей, возникших в процессе рабочего дня.

6. Улучшение настроения. Те, кто хоть раз в жизни занимались стретчингом, знают, как повышается настроение после занятий. К тому же человек становится более уверенным в себе, а также уравновешенным.

7. Снижение мышечной боли после тренировки. После интенсивных кардио и силовых занятий обязательно выполняйте упражнения на растяжку. Это поможет в дальнейшем избежать мышечной боли.

фото: u-f.ru

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