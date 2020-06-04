Техасец нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на $850 тысяч

Источник материала: ОНТ

Житель Техаса (США) купил на аукционе автомобиль и нашел в нем 35 кг кокаина. Как сообщает Houston Chronicle, стоимость обнаруженных наркотиков оценивается примерно в $850 тысяч.

Офис шерифа округа Уэбб (Техас, США) информирует, что 30 мая к ним поступил звонок от мужчины, заявившего об обнаружении наркотиков. Американец нашел кокаин в потайном отделе приобретенной на аукционе машины.

В автомобиле нашли 17 упаковок с кокаином. После обученные собаки помогли найти еще 17 упаковок. Общий вес найденного кокаина составил чуть более 34 кг.

Шериф округа поблагодарил американца за честность. «Если бы он не был честным человеком, то наркотики могли оказаться в плохих руках», – заявил шериф.

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