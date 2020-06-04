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«Платила лишние полгода». Сообщит ли банк о полном погашении кредита или рассрочки

04.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В каком месяце я должна была внести последний платеж, как-то вылетело из головы. Банк о том, что я уже рассчиталась по рассрочке, не предупредил. Платила лишние полгода», — рассказывает минчанка Мария. В банке девушке сказали, что они не оповещают о полном расчете, за этим должен следить клиент. FINANCE.TUT.BY узнал, какие банки сообщат о последнем платеже и известят ли о полном погашении кредита или рассрочки.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Минчанка Мария переплатила по рассрочке больше 170 рублей. Уведомлений с остатком суммы, которую еще необходимо выплатить, ей не приходило.

— Взяла матрас в рассрочку на 6 месяцев. Давал ее один из банков. СМС с напоминаниями о том, что нужно заплатить, мне не приходили. Просто каждый месяц вносила необходимую сумму через СМС-банкинг, — рассказывает Мария. — В каком месяце я должна внести последний платеж, как-то вылетело из головы. Спустя время решила узнать, погасила ли я рассрочку. В банке сказали, что она уже полгода как закрыта, а лишние деньги, которые я вносила, просто лежат на счету и я могу ими пользоваться. Поинтересовалась у консультанта, почему же меня не известили, что я больше ничего не должна. Ответили, что за этим должен следить клиент через личный кабинет в интернет-банке.

Мы спросили у банков, сообщают ли они клиентам о том, что кредит или рассрочка уже погашены.

Онлайн-консультант Беларусбанка сказал, что их банк самостоятельно не информирует клиента о полном погашении кредита. В Белинвестбанке такие оповещения тоже не отправляют. Однако в банке отметили, что, как правило, в последний месяц погашения кредита клиенту направляется СМС-уведомление о том, что для полного погашения кредита нужно обратиться в отделение либо самостоятельно через интернет-банкинг закрыть кредит путем нажатия клавиши «полное погашение».

Клиентам Альфа-Банка после полной выплаты раньше звонил бот и говорил, что кредит погашен. В банке сказали, что сейчас такого уже нет. СМС о полном погашении кредита они также не отправляют. Не отсылает СМС-оповещения и Белгазпромбанк. В банке Дабрабыт сказали, что уточнить информацию о полном погашении кредита можно по телефону контакт-центра или по единому мобильному номеру. СМС или другое уведомление они также не пришлют.

МТБанк рекомендует уточнять информацию по кредитам в интернет-банке. Он также не предупреждает о закрытии договора СМС или каким-либо еще образом. Оповещение клиента не предусмотрено и в Технобанке. Для уточнения информации можно позвонить в управление кредитования.

В Белагропромбанке сказали, что информацию о полном погашении кредита желательно уточнять в офисе банка. Дополнительно можно проверить, например, в интернет-банкинге, в мобильном приложении, нажав кнопку «полное погашение». Если сумма не выставлена, то кредит погашен. Сам банк никаких оповещений не делает.

Как и другие, Идея Банк не уведомляет клиентов о полной выплате кредита или рассрочки. Эту информацию можно узнать через USSD-запрос по номеру кредитного договора. Если договор закрыт, то на экране будет написано «сделка закрыта».

Напомним, с 1 мая по запросу клиенты могут один раз в месяц бесплатно получить в банке информацию о задолженности (остатке) по кредитному договору. Причем запросить эту информацию можно также дистанционно.

Ранее в некоторых банках могли брать комиссию, в некоторых случаях — до 50 рублей за одну справку по одному договору.

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Спросили у банков, отсылают ли они уведомления клиентам, когда они рассчитались с долгами.
 
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