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Мощный оползень на севере Норвегии унес в море целую деревню
Источник материала: ОНТ
Восемь домов на мысе Кракнесет (север Норвегии) были снесены в море оползнем шириной 600 метров. Пользователи социальных сетей публиковали кадры с места событий.
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Образование оползня объяснили сейсмической активностью. Власти предупредили местных жителей, что активность продлится еще на протяжении нескольких дней.
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Восемь домов на мысе Кракнесет (север Норвегии) были снесены в море оползнем шириной 600 метров. Пользователи социальных сетей публиковали кадры с места событий. По...
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