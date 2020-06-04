Мощный оползень на севере Норвегии унес в море целую деревню

Источник материала: ОНТ

Восемь домов на мысе Кракнесет (север Норвегии) были снесены в море оползнем шириной 600 метров. Пользователи социальных сетей публиковали кадры с места событий.

По информации The Local, в результате происшествия люди не пострадали. Уточняется, что некоторых поселенцев эвакуировали с мыса на вертолете.



На видеозаписи видно, что в поселке осталась собака. Правоохранители позже уточнили, что животное благополучно выбралось и доплыло до берега.

Образование оползня объяснили сейсмической активностью. Власти предупредили местных жителей, что активность продлится еще на протяжении нескольких дней.

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