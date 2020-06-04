В Гродно задержали волонтера инициативной группы Светланы Тихановской

Источник материала: Tut.by

В Гродно на площади Советской задержали гродненца Владимира Книгу — волонтера, который помогал членам инициативной группы Светланы Тихановской. Об этом TUT.BY сообщил один из представителей инициативной группы.



Фото: t.me/Grodno_strana

По словам мужчины, Владимир сегодня, 4 июня, находился около палатки, где собирали подписи за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.

Задержали парня люди в штатском, они посадили его в микроавтобус и увезли.

Причина задержания пока неизвестна.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

Прошедшей ночью на даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.