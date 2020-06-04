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В Гродно задержали волонтера инициативной группы Светланы Тихановской
Источник материала: Tut.by
В Гродно на площади Советской задержали гродненца Владимира Книгу — волонтера, который помогал членам инициативной группы Светланы Тихановской. Об этом TUT.BY сообщил один из представителей инициативной группы.
По словам мужчины, Владимир сегодня, 4 июня, находился около палатки, где собирали подписи за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты.
Задержали парня люди в штатском, они посадили его в микроавтобус и увезли.
Причина задержания пока неизвестна.
Инцидент на пикете по сбору подписей
Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят
Прошедшей ночью на даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого
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В Гродно на площади Советской задержали гродненца Владимира Книгу.
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