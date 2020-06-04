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У Бузовой - новый клип. И это какой-то киберпанк!
Источник материала: Tut.by
Сегодня российская певица и актриса Ольга Бузова опубликовала у себя в YouTube клип на трек «Орбит без сахара». Вы удивитесь, но это не кавер на одноименную композицию группы «Сплин». Смотрим!
Ольга Бузова
— Наконец-то этот день настал! Ловите мой новый хит #ОрбитБезСахара. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него в «сториз» и в TikTok. Буду вас лайкать!
Также певица пообещала 10 тысяч рублей (почти 350 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY) автору лучшего, по ее мнению, комментария под роликом в социальных сетях. К слову, за час клип посмотрели более 35 тысяч раз.
Почему трек называется так же, как и популярная композиция группы «Сплин», певица не комментировала. Но очевидно, что это не новое прочтение хита «Сплин», а обычная реклама.
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Сегодня российская певица и актриса Ольга Бузова опубликовала у себя в YouTube клип на трек «Орбит без сахара». Вы удивитесь, но это не кавер на одноименную композицию...
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