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Меньше работы и больше романтики? Каким будет июнь у Раков и Стрельцов

04.06.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни всё стремительно меняется. Иногда настолько быстро, что просто не успеваешь уследить за происходящим. В такие моменты хочется остановиться, осмотреться и спросить: «Что происходит?» Однако если заранее узнать о грядущих событиях, можно подготовиться к ним, хотя бы морально. Мы решили выяснить, что предсказывает гороскоп Ракам и Стрельцам в июне.

Раки

Здоровье

В июне представители четвёртого знака Зодиака почувствуют накопившуюся усталость. Захочется лечь, лежать и не вставать. Гороскоп рекомендует разбавить самокопание и сон просмотром сериалов и чтением книг. Тогда Раки смогут хорошенько отдохнуть во всех смыслах и вновь приступить к работе.

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Работа

Из-за перегрузки, о которой упоминалось выше, представителям четвёртого знака Зодиака будет трудно сосредоточиться на работе. Всё будет валиться из рук, а коллеги будут раздражать самим фактом своего существования. Если есть возможность взять отпуск, ей следует воспользоваться. Если возможности нет, тогда гороскоп рекомендует отложить сложные задачи на потом и решать мелкие проблемы.

Любовь

Семейные Раки не будут испытывать энтузиазма в общении с партнёром и детьми. Чтобы избежать ухудшения отношений, следует поговорить с семьёй по душам. Достаточно объяснить, что сейчас представители четвёртого знака Зодиака устали и не хотят общения, но всё равно очень любят свою семью. Тогда всё будет хорошо. Свободные Раки смогут насладиться одиночеством или даже встретить во время отпуска интересного человека противоположного пола.

Стрельцы

Здоровье

Представители восьмого знака Зодиака в июне будут чувствовать себя хорошо. Никаких болезней гороскоп не предвещает. Но если всё-таки хочется позаботиться о своём здоровье, можно ввести в привычку делать зарядку по утрам или устраивать вечерние прогулки.

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Работа

Первый месяц лета пройдёт благополучно, проблем на работе не ожидается. При решении сложных вопросов Стрельцам рекомендуется посоветоваться с людьми, которым они доверяют. Тут можно вспомнить цитату Джобса: «Мы нанимаем умных людей, чтобы они могли рассказать нам, что делать». Так что не пренебрегайте советами коллег.

Любовь

У семейных Стрельцов месяц пройдёт спокойно. Впрочем, представителям данного знака Зодиака стоит помнить, что мелкие интрижки до добра не доводят. Так что если представится возможность изменить партнёру – делать этого не надо. А вот свободные Стрельцы в совсем другом положении. Они могут полностью поддаться летнему настроению и наполнить свою жизнь романтикой.

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В жизни всё стремительно меняется. Иногда настолько быстро, что просто не успеваешь уследить за происходящим. В такие моменты хочется остановиться, осмотреться и...
 
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