|
Класковский: Лукашенко мобилизует вертикаль на защиту своей власти
Источник материала: Партизан
Суть кадровых назначений и сегодняшних заявлений Лукашенко в том, что он мобилизует вертикаль на защиту статус-кво, то есть де-факто на защиту своей власти. При этом задача элегантно отождествляется с защитой конституционного строя, независимости Беларуси.
Об этом пишет в своем
"Официальный лидер пытается подменить смыслы избирательной кампании, вместо картины «народ против надоевшего правителя» нарисовать схему «российские олигархи против синеокой республики».
Поэтому, в частности, педалируется тема российских денег как топлива для некоторых политических противников. И надо же, доблестные силовики как раз нашли на даче матери Тихановского 900 тысяч долларов. Теперь дело против занозы-блогера, скорее всего, получит новый поворот. Занозу-банкира с большой степенью вероятности тоже попытаются нейтрализовать методами Лелика из «Бриллиантовой руки»: пусть неэстетично, зато дешево, надежно и практично.
Также Лукашенко пытается вбить клин между новыми политическими фигурами и традиционной оппозицией, в целом дискредитировать «подписную революцию», уверяя, что это банальная карусель, к тому же за деньги толстосумов из-за восточной границы.
Сегодня в речи перед новыми назначенцами Лукашенко попытался выглядеть новатором, прогрессистом (вспомнил ПВТ и пр.), но получилось неуклюже, в основном в духе «еще мы делаем ракеты» (способные залетать в форточку к агрессорам).
Характер сегодняшних кадровых назначений, начиная от Головченко, красноречив. Да, в правительство вкрапили пару условных рыночников для некоего либерального оттенка. Но очевидно, что ставка делается на преданных жестких исполнителей, людей с административным, военизированным и спецслужбистским мышлением, готовых без раздумий щелкать каблуками.
Лукашенко важно взять за жабры экономику и политическую ситуацию в условиях коронакризиса и массового недовольства его правлением. А там видно будет. Возможно, Головченко во главе правительства ненадолго.
Сейчас очень вероятно усиление репрессивных практик, наступление на оппозицию, гражданское общество, независимые СМИ. Да и после президентской кампании вольницы ожидать не приходится. Осчастливить белорусов ну никак не получается, неблагодарный народец насупился всерьез и надолго. Держать же недовольную страну в узде можно только железной рукой", - пишет эксперт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суть кадровых назначений и сегодняшних заявлений Лукашенко в том, что он мобилизует вертикаль на защиту статус-кво, то есть де-факто на защиту своей власти. При...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)