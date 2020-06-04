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«Подавил путч, расстреляв тысячи человек»: Лукашенко призвал отстоять Беларусь

04.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня, 4 июня, после назначений в правительство Александр Лукашенко произнес речь о достижениях Беларуси, самым важным среди которых он назвал достижение мира и призвал отстоять страну, сообщает sb.by.



— Мы создали свою страну, в которой могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять ее надо. Надо защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним! — сказал президент.
 
 
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Сегодня, 4 июня, после назначений в правительство Александр Лукашенко произнес речь о достижениях Беларуси, самым важным среди которых он назвал достижение мира и...
 
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