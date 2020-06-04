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Александр Лукашенко: все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься внутри страны

04.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко: все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься внутри страны

4 июня на совещании по обсуждению нового состава правительства Александр Лукашенко заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.

Он напомнил о многих существенных достижениях за время независимости, значимых, прорывных проектах. Экономическая составляющая этих понятий - зона ответственности правительства. И в этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. 

Накануне, напомним, Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. В этом, подчеркнул Александр Лукашенко, нет ничего чрезвычайного. В преддверии президентских выборов Глава государства традиционно обновляет состав Совмина, формируя тем самым команду, с которой в случае избрания готов продолжить работу.

Во Дворце Независимости сегодня звучали и конкретные поручения Президента.

Фото: БЕЛТА

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4 июня на совещании по обсуждению нового состава правительства Александр Лукашенко заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только...
 
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