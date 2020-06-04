Александр Лукашенко: все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься внутри страны

Источник материала: ОНТ

4 июня на совещании по обсуждению нового состава правительства Александр Лукашенко заявил, что все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и самим белорусским народом.

Он напомнил о многих существенных достижениях за время независимости, значимых, прорывных проектах. Экономическая составляющая этих понятий - зона ответственности правительства. И в этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий.

Накануне, напомним, Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. В этом, подчеркнул Александр Лукашенко, нет ничего чрезвычайного. В преддверии президентских выборов Глава государства традиционно обновляет состав Совмина, формируя тем самым команду, с которой в случае избрания готов продолжить работу.

Во Дворце Независимости сегодня звучали и конкретные поручения Президента.

Фото: БЕЛТА

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