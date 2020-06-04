МВД опубликовало фото и видео найденных у Тихановского на даче 900 тысяч долларов

Источник материала: Ежедневник

МВД опубликовало фото и видео найденных на даче матери видеоблогера Сергея Тихановского под Гомелем 900 тысяч долларов.

Пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, что обыск проводился 3 июня с санкции прокуратуры и в присутствии матери Тихановского. На видео кто-то говорит, что это его деньги, а кто — непонятно.

Сообщается, что также были найдены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, машинка для подсчета денег, печать субъекта хозяйствования.

Первым о найденных деньгах сообщил координатор по Брестской области избирательной кампании потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской, блогер Александр Кабанов. По его словам, "при первых обысках этих денег не нашли, по-видимому, бригады следователей были неопытны". Но когда приехала "опытная [бригада следователей], под утро, и оп-ля!" Деньги нашли ночью, сообщил Кабанов.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно. Возбуждено уголовное дело по факту "насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Тихановского задержали на 10 суток, он находятся в СИЗО № 1 на Володарского в столице.