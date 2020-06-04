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Бабарико и Цепкало о словах президента: Не комментируем

04.06.2020 16:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Назначая новое правительство 4 июня Александр Лукашенко в очередной раз прошелся по своим оппонентам по президентской гонке. При этом президент не назвал ни одной фамилии, но, судя по высказываниям, речь шла о Валерии Цепкало и Викторе Бабарико.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Об одном претенденте, в котором угадывается Виктор Бабарико, Лукашенко заявил, что тот заработал деньги «мошенническим образом».

— Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? — заявил Лукашенко.

Виктор Бабарико слова президента комментировать отказался.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Я не комментирую такие заявления. Мы сегодня получили разъяснение от ЦИК: потенциальные кандидаты могут выступать с какими-то неконтролируемыми обвинениями до регистрации. Раз ЦИК сказал, я не могу с этим спорить. Но комментировать я пока не буду, — сказал Виктор Бабарико.

Валерию Цепкало президент поставил в упрек финансирование кампании, якобы сокрытие причины увольнения из ПВТ, а также вспомнил слова экс-главы ПВТ о том, чем Лукашенко понравился его бабушке.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Представитель экс-главы ПВТ сказал TUT.BY, что Валерий Цепкало пока воздержится от комментариев.

 
 
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Назначая новое правительство 4 июня Александр Лукашенко в очередной раз прошелся по своим оппонентам по президентской гонке. При этом президент не назвал ни одной...
 
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