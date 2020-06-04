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Бабарико и Цепкало о словах президента: Не комментируем
Источник материала: Tut.by
Назначая новое правительство 4 июня Александр Лукашенко
Об одном претенденте, в котором угадывается Виктор Бабарико, Лукашенко заявил, что тот заработал деньги «мошенническим образом».
— Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? — заявил Лукашенко.
Виктор Бабарико слова президента комментировать отказался.
— Я не комментирую такие заявления. Мы сегодня
Валерию Цепкало президент поставил в упрек финансирование кампании, якобы сокрытие причины увольнения из ПВТ, а также вспомнил слова экс-главы ПВТ о том, чем Лукашенко понравился его бабушке.
Представитель экс-главы ПВТ сказал TUT.BY, что Валерий Цепкало пока воздержится от комментариев.
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Назначая новое правительство 4 июня Александр Лукашенко в очередной раз прошелся по своим оппонентам по президентской гонке. При этом президент не назвал ни одной...
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