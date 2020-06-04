Залог здоровья и стройности: самые полезные каши, которые нужно включить в рацион

Источник материала: ОНТ

Крупы – источник необходимых нам витаминов и минералов. Существует маса рецептов, по которым можно приготовить вкусные и питательные каши. Их оценят даже дети! Рассказываем, какие каши стоит включить в свой в рацион и почему.

Овсяная каша

Она является одним из популярных блюд на завтрак. Но необходимо помнить, что самая полезная каша – цельнозерновая. Такая крупа содержит большое количество сложных углеводов. Правда, на ее приготовление уйдет не менее 30 минут. Овсяная каша – кладезь витаминов группы В, фосфора, калия и клетчатки.

Гречневая каша

Часто эту кашу готовят в качестве гарнира. Гречка лидирует среди наиболее полезных каш на воде. Гречневая крупа содержит железо, фосфор, витамин В6, цинк, фолиевую и пантотеновую кислоту. Еще одно преимущество гречки – она обладает низким гликемическим индексом. Поэтому желающие сбросить лишние килограммы включают ее в свое меню.

Пшенная каша

Пшено содержит уникальное сочетание микроэлементов – кальций, магний, фосфор, витамины В2, В5, В6, аминокислоты валин, лейцин и третнин. Пшенная каша хорошо усваивается организмом и не перегружает пищеварительную систему.

ФОТО: pixabay.com

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