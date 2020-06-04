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В Гродно задерживают сторонников Тихановской: одного забрали с пикета, другую с работы

04.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненца Владимира Книгу задержали 4 июня около 15:00. Он помогал выставлять на Советской площади пикет инициативной группы Светланы Тихановской.



«Мы вышли из машины и стали разгружаться. К нам подбежали два человека в штатском с криком: „Лежать, милиция!“. После подбежали еще трое сотрудников и загрузили Владимира в бус. Даже и заступиться некому было», — рассказывает его друг Олег.


Члены инициативной группы Светланы Тихановской, которые собирают подписи на Советской площади, говорят, что задержание Владимира Книги может быть связано с событиями 29 мая. Куда его увезли, пока неизвестно.

Владимиру Книге около 50 лет, он работает на одном из предприятий Гродно, пишет hrodna.life.

Также известно, что 4 июня задержали Ольгу Карягину, куратора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области. Ее забрали с места работы и увезли в неизвестном направлении.

Что произошло в Гродно?

В Гродно задержали политических активистов. Вечером 29 мая на пикете во время сбора подписей за Светлану Тихановскую произошел инцидент, в результате которого блогера Сергея Тихановского и некоторых его сторонников задержала милиция. Среди задержанных — член инициативной группы Дмитрий Фурманов. Участницу вероятной провокации против Тихановского опознали в соцсетях.

Задержания продолжились на следующий день. 30 мая задержали активиста Николая Саляника, который днем ранее вел переговоры с руководством милиции и пытался узнать, за что был задержан и где находится Тихановский. Правозащитный центр «Весна» составил список задержанных в Гродно. Часть из задержанных перевезли в Минск.


Это не остановило инициативную группу Тихановской. Официально было заявлено, что во время инцидента пострадал милиционер. Возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, на следующие дни, к пикету Светланы Тихановской выстроились очереди — люди стояли, чтобы отдать подпись, даже под дождем.

Правозащитники признали Сергея Тихановского и других задержанных в Гродно политическими заключенными.

Вечером 29 мая в соцсетях началась травля случайного человека, которого приняли за сотрудника органов в штатском, участвовавшего в задержаниях в Гродно.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненца Владимира Книгу задержали 4 июня около 15:00. Он помогал выставлять на Советской площади пикет инициативной группы Светланы Тихановской.
 
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