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42 километра обычным снарядом, 55 - необычным. Чехия купит сверхдальнобойные французские гаубицы
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны Чешской Республики начало переговоры с французской фирмой Nexter о покупке 52 единиц самоходных гаубиц Caesar традиционного «натовского» калибра 155 мм. Сумма контракта составляет 5,95 миллиарда чешских крон (249,2 миллиона долларов США),
Ожидается, что контракт подпишут уже в нынешнем году, и в 2022—2026 годах все орудия будут поставлены. Помимо гаубиц, в контракте предусмотрено приобретение боеприпасов, тренажеров, комплекта для обслуживания орудий и обучения операторов. Возможно, Чехия приобретет 12 дополнительных гаубиц.
Самоходки «Цезарь» оснащаются орудием 155-мм длиной в 52 калибра, установленным на полноприводное шасси 8×8 с максимальной скорострельностью 6 выстрелов в минуту. Гаубица имеет угол возвышения 72 градуса, боекомплект составляет 30 снарядов.
Дальность стрельбы орудия — 40 километров стандартными боеприпасами и 55 километров при использовании снарядов VLAP большой мощности. Кроме того, на крыше кабины можно установить дистанционно управляемый боевой модуль, вооруженный пулеметом калибра 7,62 или 12,7 мм.
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Сумма сделки составит почти 250 милионов долларов.
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