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Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска

04.06.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Онлайн-презентация и деловые переговоры в удаленном формате в последнее время очень быстро стали совершенно обычным способом ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, для достижения договоренностей и заключения контрактов совсем не обязательно снаряжать делегацию в дорогостоящую командировку.

Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска

Именно таким образом отечественный «Белводхоз» договорился о начале сотрудничества с предприятиями Смоленска. Договоренность пока предусматривает пробные поставки образцов консервированной рыбной продукции для местных розничных сетей и оптовой базы.

Белорусские рыбные консервы появятся на полках магазинов Смоленска

В таком старте специалисты видят хорошие перспективы для дальнейшего заключения контрактов и развития долговременных взаимовыгодных связей.

О других новостях экономики за 4 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Онлайн-презентация и деловые переговоры в удаленном формате в последнее время очень быстро стали совершенно обычным способом ведения бизнеса,...
 
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