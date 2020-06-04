В Могилеве тяжело пострадал 7-летний ребенок - его во дворе дома сбила машина. Ищут очевидцев

Источник материала: Tut.by

В Могилеве ищут очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал 7-летний ребенок. Мальчик выбежал на дорогу под колеса машины, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

ДТП произошло днем 29 мая во дворе около дома на улице Королева, 19.

По предварительным данным, мальчик вышел на проезжую часть из-за припаркованного у края дороги автомобиля и попал под колеса Аudi.

Ребенок был один, потому водитель самостоятельно доставил его в больницу. У мальчика — тяжелые травмы.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (8 0222) 29−81−84, (+375 44) 546−87−93.