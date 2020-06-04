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В Могилеве тяжело пострадал 7-летний ребенок - его во дворе дома сбила машина. Ищут очевидцев
Источник материала: Tut.by
В Могилеве ищут очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал 7-летний ребенок. Мальчик выбежал на дорогу под колеса машины,
ДТП произошло днем 29 мая во дворе около дома на улице Королева, 19.
По предварительным данным, мальчик вышел на проезжую часть из-за припаркованного у края дороги автомобиля и попал под колеса Аudi.
Ребенок был один, потому водитель самостоятельно доставил его в больницу. У мальчика — тяжелые травмы.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: (8 0222) 29−81−84, (+375 44) 546−87−93.
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Мальчик был один, без взрослых. Водитель отвез его в больницу.
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