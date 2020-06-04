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Блогер исполнил мелодию из «Гарри Поттера» на стиральных машинах. Только послушайте

04.06.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Блогер исполнил мелодию из «Гарри Поттера» на стиральных машинах. Только послушайте

Американский блогер и музыкант опубликовал в своем TikTok видео, на котором играет мелодию из «Гарри Поттера». Ролики собрал миллионы просмотров, пишет ridus.ru.

Блогер Курт Шнайдер и ранее публиковал видео, где он исполняет известные мелодии и песни на подручных средствах. В этот раз выбор пал на стиральные машины. Шнайдер сыграл музыкальную тему из «Гарри Поттера» вместе со своим другом. Ролик посмотрели свыше 2,3 миллиона раз.


ФОТО: gorenje-home.ru

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Американский блогер и музыкант опубликовал в своем TikTok видео, на котором играет мелодию из «Гарри Поттера». Ролики собрал миллионы просмотров, пишет ridus.ru. Блогер...
 
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