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Блогер исполнил мелодию из «Гарри Поттера» на стиральных машинах. Только послушайте
Источник материала: ОНТ
Американский блогер и музыкант
Блогер Курт Шнайдер и ранее публиковал видео, где он исполняет известные мелодии и песни на подручных средствах. В этот раз выбор пал на стиральные машины. Шнайдер сыграл музыкальную тему из «Гарри Поттера» вместе со своим другом. Ролик посмотрели свыше 2,3 миллиона раз.
ФОТО: gorenje-home.ru
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Американский блогер и музыкант опубликовал в своем TikTok видео, на котором играет мелодию из «Гарри Поттера». Ролики собрал миллионы просмотров, пишет ridus.ru. Блогер...
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