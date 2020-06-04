Нашёлся неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя. Теперь он есть в сети: можете прочитать

Источник материала: KYKY

Новый июньский номер журнала New Yorker вышел с рассказом «Pursuit As Happiness» («Погоня как счастье»), передает РБК. Небольшое произведение описывает охоту главного героя по имени Эрнест Хемингуэй (да, полный тезка автора) и его приятелей на марлина – большую хищную рыбу в водах Атлантического океана.

Ранее о существовании этого рассказа никто не знал. Его случайно нашел внук писателя Шон Хемингуэй во время работы над новым изданием повести «Старик и море», которая впервые увидела свет в 1951 году. Шон наткнулся на текст с заметками писателя в библиотеке Джона Кеннеди в архиве рукописей и фотографий. Шон сказал, что «Погоня как счастье» – «драгоценный камень» среди неопубликованных материалов его деда.

И хотя история прямо подписана как автобиографическая, внук автора называет ее придуманной. «Возможно, эта история была вдохновлена рыбалкой летом 1993 года, но, на мой взгляд, там сошлись [всего] несколько событий, и автор добавил элементы вымысла, которые историю улучшили», – объяснил Шон.

Вероятно, «Погоню как счастье» Хемингуэй написал между 1936 и 1956 годами. Прочесть рассказ можно по ссылке (пока он есть только на английском языке).