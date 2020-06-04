Федута: Румас как загнанная лошадь

С нами бы не разговаривали. С Площадью бы разговаривали.





"Белсат" . Уже на третий день своего существования Площадь обретает очевидную для всех политическую субъектность. Разумеется, в том случае, если на ней стоит, по крайней мере, несколько десятков тысяч людей. В центре города, куда ведут все транспортные маршруты. Где расположены административные учреждения. Хочешь – не хочешь, разговаривали бы. Иначе – сила. В 2010 году Лукашенко не стал ждать: сила была применена сразу же. Об этом пишет политолог Александр Федута в своем блоге на сайте





Но он сделал еще один ход. Как можно догадаться, последнюю неделю перед выборами тогдашний премьер Сергей Сидорский находился под очень жестким (жесточайшим?) контролем. Даже если бы он вдруг захотел выйти к митингующим, скорее всего, у него бы это не получилось. Лицо, которое в случае признания выборов несостоявшимися, должно исполнять обязанности президента, лишено было возможности сделать шаг вправо, влево или навстречу.





И после выборов Сидорского все равно отправили в отставку. За нелояльность, которую он даже не успел проявить.





Мы – в 2020 году. Объявлено не об отставке премьер-министра, но об отставке правительства. При этом сказано, что большинство министров останутся на своих местах. Но отставка правительства автоматически обозначает отставку председателя Совета Министров. И это дало повод обсуждать, кто и почему может быть назначен исполняющим обязанности.





Нас же интересует, почему впервые за свою президентуру Александр Лукашенко отправил премьера в отставку до, а не после выборов. Что бы он ни говорил – впервые. Это все уже подсчитали.





В интернете появилась версия о том, что это может быть связано с переговорами, которые якобы Румас мог вести с Бабарико. Дескать, Лукашенко об этом доложили – а дальше, как говорится, он и резанул…





Уточним. С нашей точки зрения, Румас если и вел какие-либо переговоры, то исключительно с ведома и по прямому поручению действующего президента. Лица, занимающие пост главы правительства, у нас просматриваются, прослушиваются и просвечиваются днем и ночью, о чем Александр Лукашенко уведомлял еще Михаила Чигиря. Не думаю, что за прошедшие годы что-то в этом отношении изменилось. Так что общаться с бывшим коллегой по банкирскому ремеслу Сергей Николаевич если и мог, то – повторюсь – только по поручению начальства. Причем скорее всего, в этом случае он как раз и предлагал тот самый вариант, который потом озвучил Виктор Дмитриевич: собственную должность. А самому Румасу мог быть обещан другой, не менее значимый портфель – скажем, должность главы Национального банка вместо уже засидевшегося Павла Калаура.





Но переговоры завершились ничем. Мало того: если они были, то их результатом стал полный провал, ибо Бабарико, озвучив сделанное ему предложение, отрезал себе путь к отступлению и вынудил Лукашенко дезавуировать это предложение.









Эта версия похожа на правду, судя по тому, что «мочить» Бабарико начали лишь после упомянутого выше провала. И этот провал стоил досрочной отставки Румасу.





Его отставили не за недостаток лояльности, а за то, что лояльность не была конвертирована в желаемый результат. Помните старый анекдот о лошади на ипподроме:





– Мужик, ну не смогла я, не смогла…





Вот Румаса отправили в отставку не за то, что он не захотел выполнить волю начальства, а за то, что не смог. А надо было смочь! Авось, тогда и после выборов бы остался на своем месте – мало ли у нас «кидали» оппонентов в тот момент, когда они уже соглашались со сделанным предложением?





Лошадь по имени «Сергей Николаевич» не смогла прийти к финишу с обещанным результатом. Наверное, за прошедшее время ее загнали настолько, что она продемонстрировала полное отсутствие воли к политической жизни. А загнанных лошадей у нас – что? Посмотрите в гугле, название соответствующего кинофильма выскочит практически немедленно.





Поэтому совсем не важно было с самого начала, как будет фамилия и.о. премьера – Качанова или Турчин, Шейман или Крутой. Мог быть, даже Лукашенко – раз уж он в чем-то все равно первый вице-президент чего-то там. Факт состоит в том, что у исполняющего эти обязанности не будет другого выбора, кроме как демонстрировать свою абсолютную лояльность к назначившему его лицу. Новый глава Совета Министров не будет обладать субъектностью в глазах потенциальных собеседников именно в силу того, что он – новый, не имеющий той биографии и репутации, которой обладал Румас. Разговаривают с теми, чей авторитет не обусловлен должностью. А в случае с господином Головченко пока это именно так.



