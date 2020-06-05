ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпускные экзамены сдают почти 140 тыс. школьников: половина испытаний уже пройдена

05.06.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выпускные экзамены сдают почти 140 тыс. школьников: половина испытаний уже пройдена

В школах в разгаре пора выпускных экзаменов. Сегодня в большинстве из них пройден экватор - половина испытаний уже позади.

В этом году экзамены сдают почти 140 тыс. выпускников. Графики в школах составлены на каждый день, поочередно для 9-х и 11-х классов. Пандемия внесла коррективы в организацию процесса. До и после экзамена классы дезинфицируют. Учеников рассаживают по одному, соблюдая дистанцию. В каждом классе стоит антисептик и вода. 

Александр Кулевич, директор гимназии №4 г.Гродно«Мы к этому шли постепенно. И, конечно, мы учитывали и мнение родителей, и мнение учащихся, и рекомендации медиков. Все эти требования соблюдают. Экзамены проходят в спокойной обстановке, рабочая обстановка, никаких проблем мы не видим». 

Пора выпускных экзаменов завершится во вторник. А после испытаний в школах пройдёт торжественное вручение аттестатов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школах в разгаре пора выпускных экзаменов. Сегодня в большинстве из них пройден экватор - половина испытаний уже позади. В этом году экзамены сдают почти 140 тыс....
 
Новости дня
Новости разные
 
Родственники Шумахера договорились не рассказывать о здоровье гонщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика