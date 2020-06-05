Выпускные экзамены сдают почти 140 тыс. школьников: половина испытаний уже пройдена

Источник материала: ОНТ

В школах в разгаре пора выпускных экзаменов. Сегодня в большинстве из них пройден экватор - половина испытаний уже позади.

В этом году экзамены сдают почти 140 тыс. выпускников. Графики в школах составлены на каждый день, поочередно для 9-х и 11-х классов. Пандемия внесла коррективы в организацию процесса. До и после экзамена классы дезинфицируют. Учеников рассаживают по одному, соблюдая дистанцию. В каждом классе стоит антисептик и вода.

Александр Кулевич, директор гимназии №4 г.Гродно: «Мы к этому шли постепенно. И, конечно, мы учитывали и мнение родителей, и мнение учащихся, и рекомендации медиков. Все эти требования соблюдают. Экзамены проходят в спокойной обстановке, рабочая обстановка, никаких проблем мы не видим».

Пора выпускных экзаменов завершится во вторник. А после испытаний в школах пройдёт торжественное вручение аттестатов.

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