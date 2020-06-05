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Выпускные экзамены сдают почти 140 тыс. школьников: половина испытаний уже пройдена
Источник материала: ОНТ
В школах в разгаре пора выпускных экзаменов. Сегодня в большинстве из них пройден экватор - половина испытаний уже позади.
В этом году экзамены сдают почти 140 тыс. выпускников. Графики в школах составлены на каждый день, поочередно для 9-х и 11-х классов. Пандемия внесла коррективы в организацию процесса. До и после экзамена классы дезинфицируют. Учеников рассаживают по одному, соблюдая дистанцию. В каждом классе стоит антисептик и вода.
Пора выпускных экзаменов завершится во вторник. А после испытаний в школах пройдёт торжественное вручение аттестатов.
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В школах в разгаре пора выпускных экзаменов. Сегодня в большинстве из них пройден экватор - половина испытаний уже позади. В этом году экзамены сдают почти 140 тыс....
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