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Ермошину шантажируют? Заплатите $25 000, иначе сольём компромат на Лукашенко

05.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На заседании ЦИК 4 июня Лидия Ермошина рассказала, что неизвестные лица шантажируют её компроматом на Александра Лукашенко.


На заседании Центризбиркома / Скриншот с видео

"Я уже дважды получила шантажную записку. Сначала мне предложили заплатить $12 тысяч, сейчас ставка выросла до $25 тысяч. В противном случае разместят фейковые данные, порочащие вашу группу и вашего кандидата", — сказала она, обращаясь к Михаилу Орде, руководителю инициативной группы Александра Лукашенко.

"Это люди, у которых не всё нормально с совестью и порядочностью", — отозвался Орда.

"И с умом", — добавила Ермошина.
 
 
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На заседании ЦИК 4 июня Лидия Ермошина рассказала, что неизвестные лица шантажируют её компроматом на Александра Лукашенко.
 
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