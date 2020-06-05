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Упс! Обнаружен пикет за Лукашенко. А где же очередь из желающих адептов?
Источник материала: Партизан
Единственный работающий пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты А. Лукашенко замечен в Петрикове, сообщается в телеграм-канале NEXTA.
Подписи собирают представительницы Федерации профсоюзов Беларуси. Здесь же можно впервые увидеть, что предлагает Лукашенко: «За Беларусь! Суверенную. Справедливую. Безопасную».
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Единственный работающий пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты А. Лукашенко замечен в Петрикове, сообщается в телеграм-канале NEXTA.
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