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Упс! Обнаружен пикет за Лукашенко. А где же очередь из желающих адептов?

05.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единственный работающий пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты А. Лукашенко замечен в Петрикове, сообщается в телеграм-канале NEXTA.



Подписи собирают представительницы Федерации профсоюзов Беларуси. Здесь же можно впервые увидеть, что предлагает Лукашенко: «За Беларусь! Суверенную. Справедливую. Безопасную».
 
 
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Единственный работающий пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты А. Лукашенко замечен в Петрикове, сообщается в телеграм-канале NEXTA.
 
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