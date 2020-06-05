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Стрельба - на семь километров. В России создадут одну из самых дальнобойных снайперских винтовок

05.06.2020 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на разговор гендиректора компании Lobaev Arms с РИА Новости.


Фото: lobaev_arms / Instagram

По словам генерального директора оружейной фирмы, новая винтовка будет способна поражать цели на расстоянии до семи километров. Эти показатели сопоставимы с дальнобойностью минометов: 120-миллиметровый минометный комплекс 2С12 «Сани» имеет максимальную дальность стрельбы 7,1 километра. Сроки выпуска оружия и другие подробности не раскрываются.

Занимающейся созданием уникального продукта компании Lobaev Arms принадлежит самое дальнобойное на сегодняшний день стрелковое оружие. Винтовка «Сумрак» позволяет поразить цель на расстоянии 2,5 километра при точной стрельбе, 4,2 километра — при рекордной стрельбе.

В ноябре 2019 года российский снайпер Сергей Шмаков с помощью винтовки СВЛК-14 «Сумрак» в условиях полной темноты сумел точно поразить удаленную на 1920 метров цель. Стрелок произвел пять выстрелов пулями 408 CheyTac (калибра 10,3 миллиметра), Шмаков также использовал ночной прицел от компании «Дедал».

 
 
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