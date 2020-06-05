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В Витебской области благоустроят 27 родников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Своеобразная акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечают 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые масштабные работы проводят сегодня в Витебске, на источнике Иоанна Крестителя. Здесь устанавливают бетонный колодец, вокруг которого позже уложат каменный грот. Меняют трубу, укрепляют лестницу: добраться до родника непросто, он находится в овраге. Накануне воду из источника проверили специалисты и подтвердили: она пригодна для питья.
Виктор Галанов, председатель Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
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Новости Беларуси. Своеобразная акция приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечают 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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