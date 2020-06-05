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Новости экономики за 05.06.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как изменилось состояние золотовалютных резервов за последний месяц весны и какие курорты открываются для белорусов в самое ближайшее время? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ПРИСТУПИЛИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
Процесс нефтедобычи в нашей стране вступает в новую историческую эпоху. Началось воплощение в жизнь проекта «Цифровое месторождение». Первым шагом в этом направлении стала организация центра интегрированных операций. Его задача – увеличить объем добычи за счет внедрения инновационных технологий, снизить ее себестоимость и повысить производительность труда специалистов.
Такой центр уже начал работу в Речице. Специалисты рассчитывают, что он станет стартовой ступенькой к развитию цифровизации всей отрасли.
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Новости Беларуси. Как изменилось состояние золотовалютных резервов за последний месяц весны и какие курорты открываются для белорусов в самое ближайшее время?...
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