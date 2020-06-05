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Фонд Президента выделит Минкультуры деньги на реставрацию Гольшанского и Кревского замков
05.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Глава государства Александр Лукашенко 5 июня подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Беларуси о поддержке культуры и искусства. Об этом
Министерству культуры в 2020 году из средств фонда будет выделено более Br3 млн. Деньги будут направлены на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и
Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.
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Глава государства Александр Лукашенко 5 июня подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Беларуси о поддержке культуры и искусства....
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