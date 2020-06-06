Стартовал летний сезон в женском чемпионате страны по хоккею на траве

Источник материала: ОНТ

Долгожданный старт летнего сезона в хоккее на траве. В стартовой игре молодежная команда клуба «Минск» уступила барановичскому «Текстильщику» – 0:4.

В центральном поединке тура встретились финалисты прошлогоднего первенства – «Минск» и «Виктория» из Смолевичей. Столичный клуб одержал победу со счетом 4:2.

Завтра соперницы проведут повторные встречи. Также в субботу возобновится мужской чемпионат. В этот день пройдут три матча 5-го тура. В турнире лидирует клуб «Минск».

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