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Стартовал летний сезон в женском чемпионате страны по хоккею на траве
Источник материала: ОНТ
Долгожданный старт летнего сезона в хоккее на траве. В стартовой игре молодежная команда клуба «Минск» уступила барановичскому «Текстильщику» – 0:4.
В центральном поединке тура встретились финалисты прошлогоднего первенства – «Минск» и «Виктория» из Смолевичей. Столичный клуб одержал победу со счетом 4:2.
Завтра соперницы проведут повторные встречи. Также в субботу возобновится мужской чемпионат. В этот день пройдут три матча 5-го тура. В турнире лидирует клуб «Минск».
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Долгожданный старт летнего сезона в хоккее на траве. В стартовой игре молодежная команда клуба «Минск» уступила барановичскому «Текстильщику» – 0:4. В центральном...
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