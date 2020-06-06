ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Смолевичи» обыграл «Городею» в первом матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

06.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Смолевичи» обыграл «Городею» в первом матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Стартовал 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Эти вечером в Борисове один из аутсайдеров первенства «Смолевичи» одержал первую победу в сезоне. Успех в матче с «Городеей» – 4:1.

А основные события 12-го тура развернутся в субботу и воскресенье. Завтра состоятся четыре матча, и главное внимание – к поединку «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗ». Жодинский клуб идет на третьем месте, «Слуцк» ­– на пятой позиции. Соперников разделяют 4 очка. Лидер чемпионата БАТЭ в воскресенье сыграет на выезде с «Витебском». А главное противостояние тура пройдет в этот день в Солигорске. «Шахтер», который уже поднялся на четвертое место, примет «Энергетик-БГУ», минский клуб идет вторым. В таблице между этими командами – всего 1 балл. Нас ждет жаркая битва!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стартовал 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Эти вечером в Борисове один из аутсайдеров первенства «Смолевичи» одержал первую победу в сезоне. Успех в матче с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Полоцке отметили День памяти преподобной Евфросинии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика