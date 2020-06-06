«Смолевичи» обыграл «Городею» в первом матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Стартовал 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Эти вечером в Борисове один из аутсайдеров первенства «Смолевичи» одержал первую победу в сезоне. Успех в матче с «Городеей» – 4:1.

А основные события 12-го тура развернутся в субботу и воскресенье. Завтра состоятся четыре матча, и главное внимание – к поединку «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗ». Жодинский клуб идет на третьем месте, «Слуцк» ­– на пятой позиции. Соперников разделяют 4 очка. Лидер чемпионата БАТЭ в воскресенье сыграет на выезде с «Витебском». А главное противостояние тура пройдет в этот день в Солигорске. «Шахтер», который уже поднялся на четвертое место, примет «Энергетик-БГУ», минский клуб идет вторым. В таблице между этими командами – всего 1 балл. Нас ждет жаркая битва!

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