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Отмена платы за международные звонки может произойти уже этой осенью
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Совмине Союзного государства состоялось заседание Группы высокого уровня. Министерству энергетики России поручили снять вопросы по поставкам газа в Беларусь и выработать решения, которые устроят обе стороны. Состоялось заседание Группы высокого уровня Совмина Союзного государства.
Встреча прошла в формате видеоконференции. Кроме энергетики обсуждались вопросы устранения барьеров: поставок продовольствия, отмены роуминга. Министерства связи Беларуси и России готовы отменить плату за международные звонки уже этой осенью.
Кроме того, группа высокого уровня договорилась о развитии информационной системы для бесперебойных поставок белорусского продовольствия на российский рынок. Есть и готовность участвовать в фестивале «Славянский базар в Витебске», несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии.
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Сегодня в Совмине Союзного государства состоялось заседание Группы высокого уровня. Министерству энергетики России поручили снять вопросы по поставкам газа в...
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