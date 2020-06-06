Отмена платы за международные звонки может произойти уже этой осенью

Источник материала: ОНТ

Сегодня в Совмине Союзного государства состоялось заседание Группы высокого уровня. Министерству энергетики России поручили снять вопросы по поставкам газа в Беларусь и выработать решения, которые устроят обе стороны. Состоялось заседание Группы высокого уровня Совмина Союзного государства.





Встреча прошла в формате видеоконференции. Кроме энергетики обсуждались вопросы устранения барьеров: поставок продовольствия, отмены роуминга. Министерства связи Беларуси и России готовы отменить плату за международные звонки уже этой осенью.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства: «Это был один из пунктов нашей сегодняшней повестки дня. Мы с удовлетворением отфиксировали, что та рабочая карта, которую составили министерства связи РБ и РФ, выполняется. Это позволяет надеяться на то, что к октябрю этого года вопрос будет решен».

Кроме того, группа высокого уровня договорилась о развитии информационной системы для бесперебойных поставок белорусского продовольствия на российский рынок. Есть и готовность участвовать в фестивале «Славянский базар в Витебске», несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram