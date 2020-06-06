Dana Holdings начинает продажи квартир в жилом комплексе «Парк Челюскинцев»

Источник материала: ОНТ

Готовые квартиры в столице, строительства и сдачи которых не нужно ждать. В жилых комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска». В «Парке Челюскинцев» начались продажи недвижимости в доме, расположенном в первой линии от одноименного парка. И они достойны того, чтобы их увидеть и купить. И изменить жизнь к лучшему.





Этот дом под номером 7 – то, о чём мечтали многие. Посмотрите на него, на квартиры и инфраструктуру рядом. Разве не мечта?

Сразу отметим, что всё это доступно для семей со стабильным доходом. И это то, что изменит вашу жизнь к лучшему и привнесёт в неё новые стандарты. Стандарты класса люкс.

В домах серии – 25 этажей. Все квартиры свободной планировки. Площади от 38 до 78 квадратных метров. Окна в пол, лоджии. На втором этаже – открытые террасы в каждой квартире. А внизу – паркинг и помещение для охраны. На эксплуатируемой кровле над ним заканчивают строительство детской площадки и зоны отдыха. И самое главное – здание уже готово.

Осталось – сделать ремонт и заселиться. Это произойдет в течение нескольких месяцев. На старте продаж – самые выгодные цены! А спустя время стоимость квартир здесь вырастет. Это первая линия от границ парка! И центр города. Рядом метро, детские сады, спорткомплекс «Олимпийский», футбольные поля, центр «Фристайл». И больше в этом районе ничего строить не будут.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings: «Он расположен в очень красивом месте, у самых границ парка. Вид из его окон – просто фантастический. Наши клиенты постоянно спрашивали, когда начнутся продажи. И мы постарались быстрее сдать именно этот дом, построив его полностью на собственные средства. В целом комплекс "Парк Челюскинцев" близится к завершению. Он будет полностью построен уже в следующем году».

«Парк Челюскинцев» – новый стандарт жизни. Шикарные лобби вместо подъездов. Продумано всё. Оборудованы даже санитарные комнаты, чтобы жителям и их гостям было удобно.

Для покупки жилья в этих комплексах разработан партнёрский кредит, который выдаёт Беларусбанк. Он называется «Ипотека с нами». В первый год – ставка менее 4%, во второй и третий – 9%. На срок до 20 лет и в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%. Предложение уникально, тем более что большинство банков пока приостановили кредитование жилищного строительства. А ещё можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой. На срок до 100 месяцев. Кроме того, при покупке квартиры онлайн через сайт застройщика экономия составит 4000 рублей.

В обоих комплексах осталось не так много свободной недвижимости. Выбор надо делать сейчас и решать, потому что дешевле точно не будет.

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