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«Во главе всего – закон». Новый министр информации рассказал о первоочередных задачах

06.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Во главе всего – закон». Новый министр информации рассказал о первоочередных задачах

Особое внимание Министерство информации намерено уделить соблюдению средствами массовой информации действующего законодательства. Об этом новый министр информации Игорь Луцкий сообщил в программе «Клуб редакторов» во время эфира на телеканале «Беларусь 1», пишет БЕЛТА.

По его словам, в первую очередь беспокоят вопросы соблюдения СМИ законодательства, особенно на интернет-площадках. 

Игорь Луцкий: «Мы будем этим серьезно заниматься. Также хотелось бы уделить больше внимания телевизионным средствам массовой информации. Вообще главная задача – это информационное поле Беларуси, особенно в период серьезных политических кампаний. Думаю, знаний и умений у нас хватает, а все СМИ Беларуси – и государственные, и негосударственные в том числе – готовы работать на конструктив и будут работать на конструктив».

В свою очередь председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт добавил, что речь вряд ли идет о борьбе со свободой слова в сети и касается совершенно других вещей.

Игорь Луцкий: «Естественно. Все, кто знает меня, понимают, что я привык работать с головой, но не терплю, когда вокруг творится хаос, беспорядок, когда тебе в глаза говорят неправду. Извините, товарищи, это прежде всего непорядочно. А вообще во главу всего должен стать закон».

Фото: БЕЛТА

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Особое внимание Министерство информации намерено уделить соблюдению средствами массовой информации действующего законодательства. Об этом новый министр...
 
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