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«Во главе всего – закон». Новый министр информации рассказал о первоочередных задачах
Источник материала: ОНТ
Особое внимание Министерство информации намерено уделить соблюдению средствами массовой информации действующего законодательства. Об этом новый министр информации Игорь Луцкий сообщил в программе «Клуб редакторов» во время эфира на телеканале «Беларусь 1»,
По его словам, в первую очередь беспокоят вопросы соблюдения СМИ законодательства, особенно на интернет-площадках.
В свою очередь председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт добавил, что речь вряд ли идет о борьбе со свободой слова в сети и касается совершенно других вещей.
Фото: БЕЛТА
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Особое внимание Министерство информации намерено уделить соблюдению средствами массовой информации действующего законодательства. Об этом новый министр...
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