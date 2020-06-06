В музее-усадьбе Михала Клеофаса Огинского высадили любимые цветы композитора

Источник материала: ОНТ

Ещё один «райский уголок» воссоздан в музее-усадьбе Михала Клеофаса Огинского. У павильона «Храм Амелии» высадили георгины – любимые цветы композитора. Это финальная часть белорусско-литовского проекта по актуализации исторического культурного ландшафта при финансовой поддержке Евросоюза. В библиотеке Ягеллонского университета в Кракове обнаружено неизвестное ранее изображение парка в Залесье XIX века.





Мужская работа при Огинском теперь – женскими руками. Прекрасный садовник – прелестные клумбы. Сегодня в открытый грунт – отборные клубни георгин. Согласно данным 1821 года, у хозяина Залесья было около 60 сортов этого роскошного цветка.

Татьяна Микулич, садовник музея-усадьбы М. К. Огинского: «Высокорослые у нас достигают метра, а низкорослые, или карликовые, могут достигать до 45 сантиметров. Разных цветов. Сажаем их густо. Приживаются георгины очень хорошо».

Со всех сторон цветника сделают ограждение из дерева, или «шулу» (по-залесски). Стиль эпохи полонеза ля минор – на почти 25 гектарах. Скрипичный ключ – под окнами дворца. Стоит уже 205 лет. В центре парадного партера – самая большая круглая клумба.

Первые романтические парки появились в Англии в конце 18 века. Как раз тогда нашим посланником в Лондоне был Михал Клеофас Огинский. Сегодня воссоздают «пейзаж настроения», как на рисунке Наполеона Орды. Сирень взяли из другой княжеской резиденции Ганута возле Молодечно.

«Кожнае дрэўца б’е яму паклон» – писал о Залесье Огинского поэт Александр Ходька. Создавали «зелёный наряд» усадьбы известные виленские ботаники – Станислав Юндил и Юзеф Струмила. Фруктовые деревья – из «показательных» садов Хрептовича в Щорсах.

Василий Грибанов,научный сотрудник музея-усадьбы М. К. Огинского: «Книга вобрала в себя все парки, которые находятся на пути от Ужутракиса (это недалеко от Тракая) до Залесья. Рисунок Леонарда Ходьки также относится к периоду расцвета, когда здесь жил Михал Клеофас. Много тополей вдали. Холм, что и сейчас. Мы его называем "Бельведер"».

Иллюстрация 1820-х. Выявили в Кракове. Теперь есть с чем сравнивать. Георгины – «осенние короли». Они украсят юбилей Огинского. 25 сентября исполняется 255 лет со дня рождения композитора, которого вдохновляли цветы его «сердцу милого Отечества».





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