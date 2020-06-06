Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители озвучили новые подробности жуткого преступления во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Напомним, в одной из квартир многоэтажки на Гаруна нашли тела двух младенцев.

Тела двух детей обнаружены в Минске в одной из квартир

Во время распития спиртных напитков 40-летняя женщина призналась своим знакомым, что у нее дома находятся тела ее новорожденных детей. Мужчины незамедлительно позвонили в милицию.





Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следователи 3 июня, в день событий, не смогли приступить к допросу женщины, поскольку она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. И только 4 июня во второй половине дня были начаты с ней следственные действия. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которые проводят специалисты Госкомитета судебных экспертиз, и следствие надеется на то, что будут установлены причины смерти обоих младенцев.





Правоохранители нашли одного ребенка на балконе, тело другого младенца женщина хранила в морозилке. В момент приезда милиции она пыталась его скрыть. Женщина задержана. Следователи уже возбудили уголовное дело.