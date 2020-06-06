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Смерть младенцев во Фрунзенском районе: детали жуткого преступления озвучил Следственный комитет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители озвучили новые подробности жуткого преступления во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, в одной из квартир многоэтажки на Гаруна нашли тела двух младенцев.
Тела двух детей обнаружены в Минске в одной из квартир
Во время распития спиртных напитков 40-летняя женщина призналась своим знакомым, что у нее дома находятся тела ее новорожденных детей. Мужчины незамедлительно позвонили в милицию.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Правоохранители нашли одного ребенка на балконе, тело другого младенца женщина хранила в морозилке. В момент приезда милиции она пыталась его скрыть. Женщина задержана. Следователи уже возбудили уголовное дело.
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Новости Беларуси. Правоохранители озвучили новые подробности жуткого преступления во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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