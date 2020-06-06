Вы сейчас упадете! Как за 20 лет изменились актрисы культового сериала «Секс в большом городе»?

Источник материала: Tut.by

Ровно 22 года тому назад на экраны вышла первая серия «Секса в большом городе». Как за это время изменились главные героини культового сериала? Показываем.



Кадр из сериала

Впервые «Секс в большом городе» появился на экранах 6 июня 1998 года, то есть аккурат 22 года назад. С тех пор вышло шесть сезонов из 94 эпизодов, каждый из которых длится от 25 до 35 минут. По сюжету четыре подруги из Нью-Йорка живут обычную «мегаполисную» жизнь и пытаются найти то вторую половинку, то гармонию с собой, то все сразу.

Готовы посмотреть, как за эти 22 года изменились главные героини сериала? Слева — кадры двадцатилетней давности, справа — современные фотографии из Instagram актрис.

Сара Джессика Паркер (55 лет)

Сара сыграла в сериале журналистку Кэрри Брэдшоу, прототипом которой стала автор книги «Секс в большом городе» Кэндис Бушнелл. Эта роль сделала Джессику Паркер настоящей иконой стиля. Любопытно, что в 2000-х актриса стала советником президента США по вопросам культуры, искусства и гуманизма. С 2014 года Сара выпускает именную марку обуви SJP by Sarah Jessica Parker, в Сети можно найти и маленькие черные платья того же бренда. А в 2019 году артистка подписала контракт с новозеландской винной компанией и уже успела выпустить собственное вино.





Ким Кэтролл (63 года)

Ким досталась роль PR-менеджера Саманты Джонс. После завершения съемок сериала Кэтролл продолжила сниматься в большом кино, а также попробовала себя в роли писательницы. Вы могли читать ее книги «Досье на сексуальность» и «Найти себя».





Кристин Дэвис (55 лет)

Благодаря Кристин на свет появился персонаж Шарлотта Йорк, по сюжету сериала — арт-дилер. В последние годы актриса занимается активизмом и выступает как защитница животных. Один из ее последних фильмов — «Отпуск в дикой природе» — как раз рассказывает о приюте для слонят. Кроме того, Дэвис патронирует Фонд дикой природы Дэвида Шелдрика и является Послом доброй воли Управления по делам беженцев ООН.





Синтия Никсон (54 года)

Синтия исполнила в сериале роль адвоката Миранды Хоббс. После завершения «Секса в большом городе» актриса продолжила сниматься в кино. А недавно она пришла и в политику: в 2018 году Синтия даже претендовала на место губернатора американского штата Нью-Йорк, но победить ей не удалось. Тем не менее общественно-политическую жизнь она не забросила: сейчас Никсон занимается активизмом и, например, борется за права чернокожих.





Почему «Секс в большом городе» — это шоу, ради которого мамы включали НТВ, папы его не выключали, а дети делали вид, что спят, чтобы посмотреть, что еще выдадут американки за 30 в очередной раз, мы рассказывали тут .

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