ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вы сейчас упадете! Как за 20 лет изменились актрисы культового сериала «Секс в большом городе»?

06.06.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ровно 22 года тому назад на экраны вышла первая серия «Секса в большом городе». Как за это время изменились главные героини культового сериала? Показываем.


Кадр из сериала

Впервые «Секс в большом городе» появился на экранах 6 июня 1998 года, то есть аккурат 22 года назад. С тех пор вышло шесть сезонов из 94 эпизодов, каждый из которых длится от 25 до 35 минут. По сюжету четыре подруги из Нью-Йорка живут обычную «мегаполисную» жизнь и пытаются найти то вторую половинку, то гармонию с собой, то все сразу.

Готовы посмотреть, как за эти 22 года изменились главные героини сериала? Слева — кадры двадцатилетней давности, справа — современные фотографии из Instagram актрис.

Сара Джессика Паркер (55 лет)

Сара сыграла в сериале журналистку Кэрри Брэдшоу, прототипом которой стала автор книги «Секс в большом городе» Кэндис Бушнелл. Эта роль сделала Джессику Паркер настоящей иконой стиля. Любопытно, что в 2000-х актриса стала советником президента США по вопросам культуры, искусства и гуманизма. С 2014 года Сара выпускает именную марку обуви SJP by Sarah Jessica Parker, в Сети можно найти и маленькие черные платья того же бренда. А в 2019 году артистка подписала контракт с новозеландской винной компанией и уже успела выпустить собственное вино.


Ким Кэтролл (63 года)

Ким досталась роль PR-менеджера Саманты Джонс. После завершения съемок сериала Кэтролл продолжила сниматься в большом кино, а также попробовала себя в роли писательницы. Вы могли читать ее книги «Досье на сексуальность» и «Найти себя».


Кристин Дэвис (55 лет)

Благодаря Кристин на свет появился персонаж Шарлотта Йорк, по сюжету сериала — арт-дилер. В последние годы актриса занимается активизмом и выступает как защитница животных. Один из ее последних фильмов — «Отпуск в дикой природе» — как раз рассказывает о приюте для слонят. Кроме того, Дэвис патронирует Фонд дикой природы Дэвида Шелдрика и является Послом доброй воли Управления по делам беженцев ООН.


Синтия Никсон (54 года)

Синтия исполнила в сериале роль адвоката Миранды Хоббс. После завершения «Секса в большом городе» актриса продолжила сниматься в кино. А недавно она пришла и в политику: в 2018 году Синтия даже претендовала на место губернатора американского штата Нью-Йорк, но победить ей не удалось. Тем не менее общественно-политическую жизнь она не забросила: сейчас Никсон занимается активизмом и, например, борется за права чернокожих.


Почему «Секс в большом городе» — это шоу, ради которого мамы включали НТВ, папы его не выключали, а дети делали вид, что спят, чтобы посмотреть, что еще выдадут американки за 30 в очередной раз, мы рассказывали тут.

Читайте также
Непростой тест для тех, кто смотрел «Секс в большом городе»
Виктория Бекхэм отказалась петь в Spice Girls, но все равно заработала миллион фунтов. Это как?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно 22 года тому назад на экраны вышла первая серия «Секса в большом городе». Как за это время изменились главные героини культового сериала? Показываем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Савостьянов готов остаться в «Сморгони» до конца 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика