Удобства на улице, но без запаха. Оказывается, бывают дачные туалеты, в которые не страшно зайти

Источник материала: Tut.by

Многих горожан и палкой на дачу не загонишь. И дело не в том, что им асфальт милее газона. Причина кроется в отсутствии удобств — вместо привычного санузла с унитазом приходится вспоминать, как пользоваться классическим деревенским туалетом с дыркой в полу. Между тем цивилизованный выход есть: на рынке имеется много разных вариантов устройств, позволяющих сделать дачную жизнь более комфортной.

Классика жанра

Самый простой вариант известен всем жителям сельской местности и дачникам — уличный туалет типа «сортир» над выгребной ямой. Подобные строения обычно возводятся силами владельцев дачных участков — специального образования для этого не требуется. Впрочем, для тех, кто не собирается тратить время на строительство, есть готовые варианты — из досок или металлопрофиля. Цены них начинаются с 200−250 рублей.





Конфигурация, размер — все это зависит от возможностей и фантазии владельца участка.



Фото: small-house.ru

Есть еще и пластиковые туалетные кабинки, которые стоят в городских парках и на массовых мероприятиях. Цены на них — от 650 рублей. Минус такого варианта — несколько раз в сезон нужно вызывать ассенизатора на участок, а в тесных условиях дачных кооперативов это не всегда технически возможно.



Пластиковая кабинка, заводское качество

Однако установка «домика для размышлений» не решает главной проблемы — что делать с нечистотами в условиях, когда на участке нет канализации. Глубокая выгребная яма вопрос не решает — рано или поздно она заполнится, проблема с неприятными запахами не решается даже с установкой вентиляционной трубы. Тем более, что не всегда это возможно из-за высокого уровня грунтовых вод на участке.

Торфяной туалет

Оптимальный выбор для дачи — туалет без выгребной ямы. Это может быть обычное ведро-туалет, которое продается в любом хозяйственном магазине. Правда, если у вас большая семья, придется выносить его практически ежедневно. Можно заменить такое ведро более объемной емкостью или соорудить специальный герметичный ящик с откидывающейся дверкой с обратной стороны туалета для удаления накопившихся отходов в компостную кучу. Чтобы исключить неприятные запахи в туалете, фекалии засыпают торфом. Вместо него можно использовать древесную стружку или опилки. Важный момент — чтобы в туалете можно было находиться не зажимая нос, нужна хорошая вентиляция.



Садовый домик с душем и биотуалетом. Фото: sami-stroim.ru

Более практичным решением выглядит установка торфяного биотуалета. Специалист компании «Белбиохаус» Артем Лось рассказал о его преимуществах.

— В основе его работы лежит компостирование фекальных отходов жизнедеятельности человека при помощи торфа, — говорит Артем. — Приставку «био-» этот вид туалета получил на том основании, что в процессе переработки отходов нет какой бы то ни было химии.



Устройство торфяного туалета. Фото: srbu.ru

Устройство в несколько больше обычного унитаза, но вполне компактно для того, чтобы его там можно было разместить стационарно в пристройке к дому или в отдельном строении — в том же классическом деревянном туалете.

Конструкция биотуалета несложная: он представляет собой унитаз с компостным бункером. Вместо привычного бачка с водой для смыва — емкость с сухим торфом. Туалет нетяжелый, все детали изготавливаются из термостойкой и ударопрочной пластмассы.



Фото: sami-stroim.ru

Как это все работает? Все просто — отходы на дне камеры равномерно засыпаются при помощи вращающегося ручного или электрического дозатора торфяной смесью, поступающей из верхней емкости. Покрывая отходы сверху, торф препятствует распространению запаха и впитывает жидкость — один килограмм торфяной смеси поглощает 10 литров жидкой фракции.

Жидкие фракции выводятся наружу через сетчатый фильтр в грунт, в компостную яму или емкость для сбора. Неприятные запахи и испарения из бункера с отходами выводятся по вытяжной (вентиляционной) трубе длиной 2−2,5 метра.

Теперь о главном — что делать с содержимым после заполнения емкости? Все просто — его высыпают в компостную яму. Через год, по уверениям производителей биотуалетов, отходы «дозреют» до состояния органического удобрения, которое можно использовать для подкормки растений на дачном участке. Такое вот безотходное производство.

Как часто нужно будет чистить емкость? Если постоянно использовать торфяной туалет для дачи с баком на 100−120 литров семьей в количестве 3 — 4 человек, то делать нужно примерно один раз в месяц. Стоит отметить, что производители биотуалетов позаботились, чтобы процесс опорожнения был максимально простым. Например, в некоторых моделях емкости оснащены колесиками и прочными литыми ручками.

Есть биотуалеты с бункером и на 200 литров. Такой объем может заполняться несколько сезонов. Готовый компост удаляется через дверцу в нижней части резервуара — перемещать весь резервуар не требуется.



Извлечение контейнера через дверку сзади туалета

Теперь о ценах. Самый бюджетный вариант, с емкостью для отходов 40 литров стоит около 155 рублей. С емкостью 140 литров — 295 рублей. Большой биотуалет (на 200 литров) стоит 1460 рублей. Есть варианты, когда покупается и кабинка вместе с торфяным туалетом — от 600 рублей.

Специальный торф для туалета стоит 22 рубля за 40 литров. Чтобы отходы быстрее перерабатывались в компост, можно периодически досыпать в емкость специальные бактерии — одна упаковка стоит 13 рублей. Ее хватит на несколько месяцев.

Советы по использованию

• Когда таким туалетом пользуются более пяти человек, рекомендуется ставить принудительную вентиляцию.

• Не стоит после пользования оставлять крышку биотуалета открытой.

• Большое количество пользователей может привести к избытку жидкости, поэтому стоит заранее оборудовать слив жидкости из биотуалета в дренажную систему.

• Вентиляционную трубу лучше делать подлиннее — до 4 метров.

• Если нет желания тащить тяжелый заполненный бак, лучше не ждать, пока он заполнится. Или брать модель не только с ручками, но и с колесиками.

• Для повышения КПД лучше пользоваться гранулированными торфяными смесями. Они дороже, но абсорбция увеличивается в 4 раза.

• Не отправляйте содержимое нижнего бака сразу на грядки. Оно должно дозреть в компостной яме или контейнере в течение полугода-года.

«Химический» туалет

Популярными среди дачников являются химические (жидкостные) туалеты. В верхней части помещается сиденье и резервуар для воды, а в нижней — бак для приема отходов.

Принцип работы химических туалетов следующий: отходы смываются водой, попадая при этом в нижний приемный бак. Подача воды к резервуару осуществляется под давлением. Давление создается благодаря наличию насосной системы или так называемой помпы. В нижней емкости находится специальный химический препарат, который дезодорирует стоки, ликвидирует процесс газообразования и перерабатывает отходы в совершенно иной, лишенный неприятного запаха, продукт.





Следует отметить, что нижний приемный бак является полностью герметичным, поэтому никаких неприятных запахов от него вы чувствовать не будете. После того как этот бак полностью заполнится, его можно легко отсоединить от верхней части туалета и перенести к месту слива отходов. Далее нижний резервуар ополаскивается водой, заполняется необходимым количеством химической жидкости и заново соединяется с верхней частью.

Химические препараты выпускаются в виде жидкостей.

Расщепитель — жидкость, которая заливается в нижний бак портативного биотуалета, либо в кассетный резервуар и служит для расщепления отходов. Он также бывает двух видов: для слива на почву и для слива в специально отведенных местах. Как правило, жидкость для слива на почву имеет зеленый цвет, который обозначает, что отходы, переработанные этой жидкостью, можно использовать как удобрение. Синий цвет расщепителя указывает, что сливать отходы нужно в канализацию, либо специальную сточную яму, но не на почву.





Жидкость для смыва и дезодорации — заливается в специальный резервуар в верхней части биотуалета. Ее назначение: смачивание внутренней поверхности унитаза во избежание прилипания отходов, смыв отходов, препятствование размножению микробов, устранение неприятных запахов.

Кроме жидкостей, в химических биотуалетах могут использоваться живые бактерии, или так называемые активаторы. В состав входят культуры активных бактерий, которые используют в пищу отходы органического происхождения, в том числе целлюлозу, по этой причине они легко перерабатывают туалетную бумагу. Они так же, как и жидкости-расщепители, расщепляют отходы и купируют запах. Считаются более экологичными по сравнению с химическими расщепителями.

Следует отметить, что нижний приемный бак является полностью герметичным, поэтому никаких неприятных запахов от него вы чувствовать не будете.



Фото: srbu.ru

При выборе подобного туалета необходимо заранее определится с частотой его использования и подобрать устройство с нужным объемом нижнего модуля. В том случае, если туалетом будет пользоваться один человек, то за неделю будет заполнен нижний бак объемом 12 литров. Изделие с резервуаром 21 литр будет обслуживаться примерно вдвое реже.

Независимо от цены и производителя конструкции химических биотуалетов всегда идентичны, а различия заключаются лишь в размерах приемного резервуара и в дополнительных полезных функциях. Например, в более дорогих портативных устройствах предусмотрено наличие индикатора степени наполнения нижнего бака, а вместо ручного смыва имеется электрическая помпа.

Цены на жидкостные туалеты — от 120 рублей.

Существует еще такая разновидность, как жидкостный кассетный туалет. Он максимально похож на обычный унитаз, а емкость для нечистот (кассета) может располагаться отдельно, ее можно отсоединить и вывезти для опорожнения, не трогая основной блок. Нередко это можно сделать, даже не заходя в помещение туалета, снаружи. Такой туалет стоит ощутимо дороже — от 1600 рублей.





Главный недостаток жидкостных туалетов — в необходимости покупать химический препарат.

Жидкость для использования в верхнем бачке биотуалета стоит от 25 рублей за два литра, жидкость для нижнего бака с коротким периодом действия (до трех дней) — от 27 рублей за 2 литра.

Электрический унитаз

Электрический биотуалет похож на привычный унитаз, но принцип работы совершенно иной. Сначала происходит отделение жидкой фазы от твердой. Жидкая сливается в дренаж, а вторая — высушиваются с применением принудительной вентиляции, теряя до 70% объема. Полученное сухое сырье можно использовать в качестве удобрения.



Этот унитаз отходы сжигает. Фото: http://separett.su/

Есть модели с функцией сжигания фекалий. Очистка контейнера с пеплом происходит один раз в пять дней. Встроенный вентилятор удаляет запахи из туалета Главное условие работы этого устройства — подключение к электричеству.



Остается лишь пепел

Сильная сторона этой системы — отсутствие необходимости частого опорожнения резервуара. Наполнители для биологических туалетов в этой системе не нужны. Главный недостаток — высокая стоимость. Модели, которые можно найти в Беларуси, стоят дороговато — от 1500 рублей. А это сравнимо со стоимостью автономной канализации с септиком.