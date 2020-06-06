Сумасшедший, аферист или «великий комбинатор»? Любопытные факты про скандалиста Бари Алибасова

Источник материала: Tut.by

Он любит нескромно сравнивать себя с Пигмалионом. Мол, его «На-на» даст сто очков форы худосочной Галатее. Продюсер явно кокетничает, его главная Галатея — он сам! Галатея, которая уже несколько десятков лет будоражит светские хроники всевозможными скандалами и историями. Сегодня Бари Алибасову стукнуло 73 года, а он и не собирается успокаиваться и все так же полон огня.

Бари Каримович Алибасов появился на свет в небольшом городке Чарске Семипалатинской области. Семья была шумной и многодетной. Отец — Карим Касымович, истинный казах из рода аргын, управлял Сельхозбанком. Мама — Ираида Ибрагимовна Абрарова, татарка по национальности, работала бухгалтером в детском саду.

Детство юный Бари проводил с пользой: ранний подъем — и вот уже пора выгонять коров на пастбище, а потом — полоть и поливать огород, кормить птиц и так далее.

«Дыра жуткая — станция Чарская: городом почему-то называется — два дома двухэтажных, бревенчатых», — позже будет вспоминать он.

Впрочем, мечта мальчика о беззаботной и веселой жизни начала сбываться уже в подростковом возрасте. Бари мог по два-три дня не ночевать дома, и родители даже не искали его. Не обошлось и без частых прогулов школы, из-за которых будущего продюсера не раз исключали.

Каким-то чудом мальчишка не игнорировал занятия творчеством. Их очень поощряла мама Бари. Когда ему было четыре года, она любила нарядить сына в национальные одежды и вместе с ним петь песни. Он продолжил петь и в школе, а также научился там ловко играть на ударных. А еще организовал свой первый продюсерский проект — детский драматический кружок, в котором поставил пьесу по мотивам произведений Чехова. Бари-выпускник уже был продюсером и, как бы сейчас сказали, хедлайнером собственного ВИА, с которым успешно гастролировал по окрестностям. Правда, бунтаря-музыканта исключили из комсомола за частые нарушения дисциплины.

После окончания школы его ждала учеба в Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте на архитектурно-строительном факультете и армия. Бари призвали в войска ПВО, правда и там его природный артистизм не дал остаться серьезным. Всего через полгода он организовал здесь ансамбль песни и пляски «Задор».

После дембеля Бари попробовал было учиться в Усть-Каменогорском музыкальном училище по классу ударных, но гастроли с его коллективом «Интеграл» так и не дали завершить образование. Группа появилась еще 5 лет назад. Бари организовал ее вместе с однокурсником Михаилом Араповым. Армия немного смешала их планы, но в 1971 году «Интеграл» возродился. Музыкантов даже пригласили на работу в Восточно-Казахстанскую областную филармонию.

«Интеграл» был уникальным коллективом, мы ведь работали во времена «причесанных мальчиков, неподвижно стоящих на сцене», каждое произнесенное ими слово должно было быть залитовано. А мы во время концерта включали стробоскоп, для многих это было яркое впечатление, что-то марсианское. Мы были горячими парнями, катались по сцене, сметая все на своем пути. «Интеграл» делал грандиозное шоу, совмещая визуальный ряд, световые эффекты, три вида дыма и музыку. Кстати, мы впервые в СССР стали применять стелющийся дым".

В 1989 году Алибасов распускает «Интеграл» и объявляет кастинг в поп-группу «На-На», бессменным руководителем которой является и по сей день.

«Миф о Пигмалионе и Галатее — это как раз про меня. Когда ты обрабатываешь камень, мертвый абсолютно, и в конце концов создаешь идеал — в него влюбляешься. И этот камень перестает быть мертвым, он становится частью тебя… И Галатея моя за эти годы хуже не стала. Как была совершенством, так и остается. И меня не смущает, что об этом знаю только я, мои близкие и наши почитатели».

В начале 90-х появление пятерых красавчиков «нанайцев» на эстраде произвело эффект разорвавшейся бомбы. Девчонки валом шли на концерты, а потом в гримерки и гостиничные номера певцов. Бари Каримович закрывал глаза на эти шалости солистов. А вот по всем остальным вопросам в коллективе царила строжайшая дисциплина. За малейшую провинность музыканты получали немаленький штраф. Чтобы обеспечить тотальный контроль за подопечными, Алибасов поселил их всех вместе в одном доме. Прямо тут же была расположена студия. Этот опыт позаимствует у него первый канал, когда откроет свою «Фабрику звезд».

Нужно сказать, что сам Бари Каримович мало чем отличался от своих любвеобильных «нанайцев». Только официальных браков у него было 6! А других своих «подруг» он даже не всех помнит. Все искал ту самую, единственную, а когда в очередной раз постигала неудача — не сдавался и продолжал поиски.

«Со мной рядом должна быть женщина, которая каждый день разная. Хорошо было бы, если бы вечером она была проститутка, утром — заботливая мать, а в обед — выдающийся повар лучшего французского ресторана», — мечтал Бари.

Сегодня он женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. В 90-х этих двоих уже связывали романтические отношения. Расстались друзьями, чтобы спустя два десятилетия пожениться. И этот брак не совсем пиар чистой воды. Когда пару лет назад Бари Алибасов оказался на волосок от смерти, пронырливые журналисты выяснили, что Федосеева-Шукшина — одна из главных его наследниц. Ей Бари Каримович отписал земельный участок в Подмосковье ценой минимум в полмиллиона долларов и все свои ценные бумаги.

«Да, со мною нелегко, иногда с ума свожу: чушь болтаю языком и носков не нахожу. Но при этом обожаю я всем сердцем и душой. Без тебя я погибаю, ты цветочек нежный мой!» — признается он в любви к жене в своих социальных сетях.

Есть у Бари Каримовича и другие наследники: двое сыновей. С одним из них он даже не знаком: «Он появился без меня, рос сам, ему уже за сорок. И сейчас прийти и сказать: „Здравствуй, я твой папа?“ А дальше что?.. Даже можно приехать с „бабками“, завалить его. А дальше? Я ведь понятия не имею, знает ли он обо мне. А как отнесется отец, который, быть может, думает, что это его сын? Зачем я полезу в другую семью со своим свиным рылом?..»

Зато со вторым сыном — Бари-младшим — не разлей вода!

«Папа, любимый, дорогой, здравствуй, папочка, я тебя очень люблю», — вот слово в слово я повторяю то, что говорит мне мой сын Бари в каждом телефонном разговоре. Я ему объясняю: чего ты паришься? Запиши на магнитофон и включай. А ко мне приходи, когда у тебя случится проблема… Без проблем — живи своей жизнью. И не думай вообще обо мне. Потому что я не буду сопровождать тебя всю жизнь — учись жить сам. Я ему сказал: сынок, все ошибки, которые ты сделаешь в жизни, — это твое благо. Потому что они научат тебя жить. Нет ошибок — нет опыта, поэтому делай ошибок много. И никогда не чувствуй за них вину, потому что чувство вины подавляет человека. Единственное — мы с тобой не должны допустить ошибки роковой, смертельной. Поэтому, если почувствуешь, что сделал что-то, что может угрожать твоей жизни, я об этом должен знать первым. И я приду к тебе на помощь. Кем бы ты ни был: вором, убийцей…"

Сегодня Бари Каримович — чудаковатый герой светских хроник. То он судится с блогером, который назвал его «татаро-казахским гастарбайтером», и побеждает, отсуживая один миллион сто тысяч российских рублей за моральный вред. То сам раздает интервью про коллег по звездному цеху, не стесняясь в выражениях. А не так давно и вовсе стал ньюсмейкером на продолжительное время, отхлебнув с утра пораньше жидкости для прочистки труб. Сначала все писали про его госпитализацию в НИИ имени Склифосовского с ожогом желудка. Потом — про его амнезию и про кражу кота Алибасова в отсутствие хозяина. А затем засомневались: а было ли отравление?

Ведь меньше чем через три недели после инцидента Бари Алибасов позировал для шоу Андрея Малахова и бодро давал интервью. Одиозного продюсера снова заподозрили в недобросовестном пиаре: мол, «Крот», который он «выпил», заключил с ним рекламный контракт на астрономическую сумму. Но с Бари Алибасова все как с гуся вода.

«Кто такой Бари Алибасов? На самом деле? Не тот придурок, который в телевизоре, а реально?.. Сегодня россияне убеждены, что надо быть Абрамовичем, и это круто. Ты видел хоть одного россиянина, который хотел бы стать Галилеем или Леонардо да Винчи? Нет — бабки, бабки. Это сегодня национальная идея и путь развития личности, все кругом говорят только про деньги. Но у меня другие идеалы в жизни. Я делаю лишь то, что мне нравится. И получаю от этого огромное наслаждение…»