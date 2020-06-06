«Девственность все еще возведена в культ». Почему в Азербайджане растет число «секс-диссидентов»

Источник материала: Tut.by

Патриархальные традиции и запреты все еще строго регламентируют личную жизнь людей в Азербайджане. Тем не менее в стране растет число молодежи, которая отказывается придерживаться этих правил, рассказывает корреспондент «Настоящего времени» Ника Мусави.



Без крови на простыне

«Мне было 25 лет, и мы с ним были помолвлены, когда впервые занялись сексом. Мне было очень страшно. Боялась, что кто-то узнает, расскажет родителям — и меня из дома выгонят. А родители мужа наутро после свадьбы пришли посмотреть на пятна крови. Даже хотели забрать простыню — то ли показать кому-то, то ли хранить как реликвию. Но мы прикинулись идиотами и сказали, что я прямо ночью ее постирала. Молодая, мол, глупая, стыдливая. Они очень огорчились, но поверили», — рассказывает свою историю бакинка Наида.

В Азербайджане считается, что девушка должна выходить замуж девственницей, добрачный интим приравнивается к разврату, а на сексе как таковом стоит клеймо чего-то стыдного и грязного. Такого мнения придерживается подавляющая часть общества. Потеря девственности до брака считается катастрофой как для самой девушки, так и для всей ее семьи. И до сих пор в некоторых семьях наутро после первой брачной ночи молодожены должны предъявить родственникам простыню со следами крови. Каждое новое поколение растет с такой установкой. Девочкам внушается, что они должны оставаться девственницами до свадьбы, а мальчикам — что жениться можно только на девственнице.





Два вида «диссидентов»

С другой стороны, в Азербайджане становится все больше «секс-диссидентов» — людей, свободных от всех этих установок и живущих по другим правилам, или как минимум стремящихся к этому, говорит социолог Санубар Гейдарова. По ее словам, существуют две основные категории таких людей.

Первые — это диссиденты в широком и почти буквальном смысле слова. Те, кто в целом идут против системы во всех ее проявлениях. Это преимущественно представители творческих профессий, журналисты и активисты. Их инаковость сразу бросается в глаза и проявляется в общем мировоззрении и поведении.

«Временами они становятся изгоями, потому что семьи не принимают их образ жизни и мышления. Одним из-за этого приходится порвать с родней. Другие уступают, выходят замуж или женятся по велению родителей, пытаются втиснуться в чуждые им рамки и страдают от этого», — добавляет Гейдарова.

Вторые — те, кто, на первый взгляд, принадлежит к патриархальному большинству и живет по традициям. Но в личной жизни они тоже придерживаются «диссидентских» взглядов. Мечтают нарушить табу или нарушают его, пробуют жить другой жизнью. И постоянно мучаются из-за внутреннего конфликта.

По словам социолога, со временем таких «скрытых диссидентов» в Азербайджане становится все больше, и делать вид, что их нет, скоро станет невозможно.

«Не возражаю, чтобы у дочки был добрачный секс»

Наиде, о которой мы говорили выше, 43 года. Она живет в Баку и работает юрисконсультом. Ее дочери Илахе 15 лет. Отношения между ними достаточно доверительные для того, чтобы дочь рассказывала ей о своих первых влюбленностях и делилась другими подростковыми переживаниями. Но о том, «откуда берутся дети», Илаха узнала не от мамы.

«Когда дочке исполнилось 11 лет, я решила, что пора бы поговорить с ней на эту тему. Но понятия не имела, как это сделать. Думала-гадала, статьи всякие читала, а тем временем ребенок уже сам откуда-то все узнал. Меня хватило только на то, чтобы подсунуть ей какую-то книжку 80-х годов издания. Но когда Илаха расспрашивает меня про физиологию — про менструацию, беременность, роды, — я отвечаю, конечно. И про любовь мы с ней говорим».

Недавно Наида стала свидетелем того, как дочь спорит с бабушкой, доказывая ей, что хранить девственность до свадьбы — это устаревшие глупости. Бабушка была в шоке, а Наида, хоть и не стала вмешиваться, но мысленно встала на сторону дочери:

«Понятно, что эти мысли она почерпнула из интернета. Ну и пусть. Я не возражаю против того, чтоб у нее был добрачный секс. Главное, чтобы она к этому времени была уже достаточно взрослая и умела думать головой. Сама я долго строила свою жизнь по схеме, внушенной старшими, старалась соблюдать правила. И напрасно».

Первым мужчиной Наиды стал ее жених, и им пришлось скрывать от родственников, что заниматься сексом они начали до свадьбы.

«Мы с мужем прожили восемь лет, половину из которых я лезла на стенку из-за его деспотизма. Все никак не решалась развестись. А когда уже почти решилась, он погиб в автокатастрофе. Это было ужасно, конечно, шок, мне было очень его жаль, несмотря ни на что. Но только через год-полтора после этого, придя в себя, я впервые осознала, что в жизни женщины вовсе не обязательно должен быть только один мужчина».

Серьезный шаг

«Никто никогда не говорил мне прямым текстом, что я обязана оставаться девственницей до брака. Но это витало в воздухе», — говорит бакинка Айша.

Она художница, ей 32 года. Хотя по азербайджанским меркам Айшу воспитывали не очень строго, ей потребовалось немало времени, чтобы переступить через свой внутренний запрет на добрачный секс.

«И почти для всех моих подруг это был очень серьезный шаг. Секс-табу и все связанные с ним страхи засели в нас гораздо глубже и прочнее, чем мы думали. Дозреть и освободиться от этого, позволить себе жить и любить полноценно я смогла только к 24 годам. И большую роль в этом сыграло то, что я попала в определенную среду, свободную от таких предрассудков».

Сейчас она встречается с мужчиной, с которым они собираются пожениться.

«Когда мы познакомились, мне было 30 лет. То, что у меня уже есть сексуальный опыт, он изначально воспринял как нечто само собой разумеющееся».

Но Айша признается, что тщательно скрывает подробности своей личной жизни от матери: «Иногда мне кажется, что мама догадывается, но просто старается об этом не думать. Мне даже стыдно, что, будучи взрослой женщиной, я „шифруюсь“ и говорю, что ночую у подруги, когда собираюсь провести ночь со своим парнем. Но я берегу ее чувства и не хочу доводить до открытой конфронтации».

Так же поступают и многие девушки, подобные Айше: скрывают все от родителей, чтобы не травмировать их и не спровоцировать скандал.





«Чтобы не с кем было сравнивать»

«В Азербайджане люди с альтернативным отношением к сексу появились в основном под влиянием других культур — русской или турецкой. И обычно они сбиваются в группы, держатся особняком от остальной части общества, встречаются-женятся между собой. Такое государство в государстве», — считает Араз, магистрант факультета психологии.

27-летний Араз живет в очень патриархальном пригородном поселке недалеко от Баку.

«Мой отец называет девушек, имеющих сексуальный опыт, „чужими остатками“. Сам я так не считаю. Круто, конечно, быть у женщины первым. Но я понимаю, что в основе этого моего желания лежит ревность и неуверенность в себе. Мне бы хотелось жену-девственницу, чтобы ей не с кем было меня сравнивать. Чтобы мне не нужно было думать, что я ее разочарую — и она вернется к своему бывшему. Эта мысль — как червь. Ты постоянно об этом думаешь, боишься, что она тебе изменит, считаешь себя недомужчиной. Думаю, то же самое творится в голове у многих парней, но они даже самим себе в этом не признаются. С другой стороны — лучше уж точно знать, что у твоей женщины уже есть сексуальный опыт, чем сомневаться: а вдруг она практиковала анальный или оральный секс с кучей мужчин, физически сохраняя при этом девственность. Такое ведь тоже бывает».

«А вообще, жениться нужно на той, кого любишь, а девственница она или нет — неважно. Главное — потом не предъявлять ей претензии по поводу прошлого и не изводить своей ревностью», — подытоживает Араз.

Последствия замалчивания

Санубар Гейдарова считает, что на данный момент в Азербайджане складывается парадоксальная и опасная ситуация. И опасна она в первую очередь для подростков.

«Современные подростки легко могут получить информацию на любую интимную тему, они куда более раскрепощенные, чем предыдущие поколения, они стремятся к свободе и не хотят жить по старым правилам. Однако это раскрепощение происходит на фоне все еще существующего в обществе нездорового отношения к сексу, запретов и замалчиваний. И это порой приводит к плачевным последствиям — ранним абортам, насилию, комплексам».

Такого же мнения придерживаются и многие другие социологи и психологи. Разговоры о том, что в азербайджанских школах пора ввести уроки полового воспитания, ведутся уже несколько лет. Обычно они активизируются после того, как в какой-нибудь школе случается очередной секс-скандал.

Так, в 2018 году в соцсетях распространилось видео, на котором был заснят секс между учениками одной из центральных школ Баку: старшеклассником и семиклассницей. А годом раньше в провинции произошел куда более серьезный случай: 17-летнюю девушку прямо в школе изнасиловали сразу несколько человек, шантажируя ее интимным видео.

В обоих случаях разразился большой скандал с привлечением полиции и прокуратуры. И в обоих случаях многие пользователи соцсетей обвиняли во всем «испорченных и аморальных» девочек. А некоторые эксперты и журналисты вновь подняли тему необходимости полового и сексуального воспитания подростков.

Но дальше разговоров дело никуда не шло. Большинство родителей категорически против этого, да и кадров, способных вести подобные уроки, в стране очень мало.

«Взрослые должны пытаться изучить современные отношения ради сексуального здоровья и будущего своих детей, перестать игнорировать отмирание старых традиций и заняться половым воспитанием и образованием подростков. Объяснять им, как нормально проявлять свою сексуальность и управлять ею. Но, к сожалению, далеко не все взрослые сами это умеют», — говорит Санубар Гейдарова.

«Синдром гялин»

Все вышесказанное касается в основном столицы. В регионах же царят куда более строгие нравы.

26-летний Кямран живет в провинциальном городе на севере Азербайджана. Когда они с друзьями-ровесниками собираются вместе выпить чаю или чего покрепче, разговор часто заходит о любовных похождениях. И обычно похождения эти заключаются в том, что кто-то из парней нашел женщину для секса на 10−15 лет старше себя.

«Девственность у нас тут все еще возведена в культ. А потому большинство парней свою сексуальную жизнь начинают с женщинами постарше. Например, с разведенными женщинами за 30, которых мы между собой называем „гялин“. У меня самого тоже так было. А как еще? Секс с ровесницами совершенно невозможен, если только не в первую брачную ночь».

Ничего оскорбительного в этом слове, кстати, нет. В буквальном переводе «гялин» («gəlin») означает «невеста на свадьбе» или «невестка». Также «гялин» в Азербайджане принято называть молодых замужних или побывавших замужем женщин.

«Вообще, до женитьбы сексуальный опыт у местных парней обычно мизерный. Да и женятся в наших краях рано. А вот уже после женитьбы они начинают гулять вовсю, — рассказывает Кямран. — Почему-то считается, что жена, какой бы распрекрасной она ни была, предназначена не для секса. Некоторые объясняют это тем, что живут вместе с родителями и стесняются заниматься сексом, когда за стенкой спят мама с папой. А у других просто установка такая: мол, жена должна быть девственницей и нужна она для семьи и детей, а для секса надо найти «гялин». Да, опять. Начав мечтать о «гялин» в юности, они так и продолжают искать их всю жизнь, даже когда им самим уже сильно за 30. Я даже термин для этого придумал — «синдром гялин».

Сам Кямран, хотя и вырос в провинции, но книги, соцсети и онлайн-общение со сверстниками из столицы и других стран сделали свое дело.

«Я бы не хотел жениться на девственнице. Потому что это напрямую связано с мировоззрением девушки. Мне нравятся свободные и смелые девушки. Такие, например, которые живут отдельно от родителей. В Азербайджане для этого требуется определенная смелость. И перестать цепляться за девственность — это тоже показатель смелости и внутренней свободы. Именно такую жену я хочу. Жаль только, что обычно они водятся среди богемы. А меня больше привлекают девушки более серьезных профессий — врачи, например, или там архитекторы. Среди них же таких свободных, которые могут жить отдельно от родителей, гораздо меньше. Этот момент для меня очень важен. Хочу со временем переехать в Баку, встретить такую девушку, чтобы мы с ней сняли квартиру, пожили вместе какое-то время, а потом поженились».





«Скажи, что да!»

«Они победят. Та самая вторая категория «диссидентов», обычные люди, которые, несмотря ни на что, все чаще следуют за своими чувствами и страстями. Приверженцы патриархальных ценностей могут и дальше отрицать очевидное и петь оды «целомудрию азербайджанской женщины», которая выходит замуж девственницей, а потом занимается сексом только для того, чтобы ублажать мужа и рожать детей. Но все это не сможет остановить естественный процесс. Этому способствуют множество факторов: интернет, глобализация, негативный пример родителей, несчастливых в «приличном» браке. Нынешняя молодежь просто хочет быть счастливой. И это прекрасно», — такой прогноз делает Санубар Гейдарова.

А Кямран, закончив отвечать на вопросы, неожиданно спрашивает: «Скажи, а как с этим в Баку? Я давно туда не выбирался, а по фейсбуку cудить сложно. Многие из молодежи уже живут нормальной жизнью без всех этих заморочек? Скажи, что да!».