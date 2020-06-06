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Пять простых рецептов, которые помогут вкусно замариновать мясо, рыбу и овощи
Источник материала: Tut.by
Летний дачный сезон открыт, и выбраться в деревню, чтобы побыть на природе — большая радость. Как самостоятельно замариновать мясо, рыбу и овощи, если собрались приготовить блюда на гриле? Шеф-повар Артем Ракецкий поделился простыми рецептами маринадов, а HEALTH.TUT.BY напоминает: даже на пикнике не забывайте о социальном дистанцировании во время пандемии COVID-19 и следуйте советам медиков.
С маринадом, уверен шеф-повар, можно экспериментировать. Но при этом помнить, что некоторые продукты (например, рыбу) лучше заправлять минимальным количеством специй. Важное правило при мариновании мяса — оно должно постоять минимум два часа при комнатной температуре. В холодильнике (даже если вы поставите его на ночь) оно хорошо промаринуется снаружи, но может остаться безвкусным внутри.
Устричный маринад для говядины
На 1 кг говядины понадобится:
Как мариновать: говядину (можно брать любимую часть) нарезать, залить маринадом, хорошо перемешать и дать постоять при комнатной температуре не менее двух часов.
Йогуртовый маринад для курицы
На 1 кг курицы (филе, бедро) понадобится:
Как мариновать: курицу порезать на куски, залить маринадом и дать постоять при комнатной температуре не менее двух часов.
Простой маринад для рыбы
На 1 кг рыбы понадобится:
Маринад для рыбы с вялеными томатами
На 1 кг рыбы (лосось, дорадо, сибас) понадобится:
Как мариновать: рыба не нуждается в большом количестве специй и долгом мариновании (это касается и тушки, и филе) — достаточно оставить ее в заправке на час. Некоторые любят добавлять в маринад сок лимона или лайма, однако лучше приправить им рыбу после того, как она будет приготовлена на гриле.
Маринад с травами для овощей
На 1 кг овощей (хорошо жарить на гриле кабачок, баклажан, шампиньоны, сладкий перец, помидоры) понадобится:
Как мариновать: овощи обмыть и крупно нарезать (если это небольшой перец — разрешать его наполовину, если небольшой шампиньон — готовить целым) — это важно, чтобы овощи после приготовления оставались хрустящими. Мариновать их нужно всего 5−10 минут.
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Летний дачный сезон открыт, и выбраться в деревню, чтобы побыть на природе - большая радость. Как самостоятельно замариновать мясо, рыбу и овощи, если собрались...
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