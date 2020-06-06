Пять простых рецептов, которые помогут вкусно замариновать мясо, рыбу и овощи

Источник материала: Tut.by

Летний дачный сезон открыт, и выбраться в деревню, чтобы побыть на природе — большая радость. Как самостоятельно замариновать мясо, рыбу и овощи, если собрались приготовить блюда на гриле? Шеф-повар Артем Ракецкий поделился простыми рецептами маринадов, а HEALTH.TUT.BY напоминает: даже на пикнике не забывайте о социальном дистанцировании во время пандемии COVID-19 и следуйте советам медиков.



Артем Ракецкий бренд-шеф сети ресторанной группы «Трайпл» сети ресторанной группы «Трайпл»

С маринадом, уверен шеф-повар, можно экспериментировать. Но при этом помнить, что некоторые продукты (например, рыбу) лучше заправлять минимальным количеством специй. Важное правило при мариновании мяса — оно должно постоять минимум два часа при комнатной температуре. В холодильнике (даже если вы поставите его на ночь) оно хорошо промаринуется снаружи, но может остаться безвкусным внутри.

Устричный маринад для говядины

На 1 кг говядины понадобится:

оливковое масло — 50 г;

тимьян — 10 г;

рубленый чеснок — 20 г;

соус устричный — 80 г;

сладкий соус чили — 80 г;

соль, перец по вкусу.

Как мариновать: говядину (можно брать любимую часть) нарезать, залить маринадом, хорошо перемешать и дать постоять при комнатной температуре не менее двух часов.

Йогуртовый маринад для курицы

На 1 кг курицы (филе, бедро) понадобится:

оливковое масло — 30 г;

розмарин — 10 г;

рубленый чеснок — 20 г;

классический йогурт (без добавок) — 350 г;

лайм (сок и цедра);

соль, перец по вкусу.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Как мариновать: курицу порезать на куски, залить маринадом и дать постоять при комнатной температуре не менее двух часов.

Простой маринад для рыбы

На 1 кг рыбы понадобится:

оливковое масло — 120 г;

тимьян — 15−20 г;

соль, перец по вкусу.

Маринад для рыбы с вялеными томатами

На 1 кг рыбы (лосось, дорадо, сибас) понадобится:

тимьян — 15−20 г;

мелко нарезанные вяленые томаты (на одну рыбу — 2−3 томата);

масло, которое есть в банке от вяленых томатов;

соль, перец по вкусу.



Фото: pixabay.com

Как мариновать: рыба не нуждается в большом количестве специй и долгом мариновании (это касается и тушки, и филе) — достаточно оставить ее в заправке на час. Некоторые любят добавлять в маринад сок лимона или лайма, однако лучше приправить им рыбу после того, как она будет приготовлена на гриле.

Маринад с травами для овощей

На 1 кг овощей (хорошо жарить на гриле кабачок, баклажан, шампиньоны, сладкий перец, помидоры) понадобится:

тимьян — 5 г;

розмарин — 5 г;

чеснок — 40 г;

соевый соус — 80 г;

растительное масло 30−50 г;

соль, перец по вкусу.

Как мариновать: овощи обмыть и крупно нарезать (если это небольшой перец — разрешать его наполовину, если небольшой шампиньон — готовить целым) — это важно, чтобы овощи после приготовления оставались хрустящими. Мариновать их нужно всего 5−10 минут.