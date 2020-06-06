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Владимир Андрейченко провел переговоры с послом Австрии в Беларуси

06.06.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Андрейченко провел переговоры с послом Австрии в Беларуси

Международная встреча прошла накануне в Палате представителей. Её спикер Владимир Андрейченко провел переговоры с послом Австрии в Беларуси.

Владимир Андрейченко и Алоизия Вергеттер уже встречались накануне исторического события - первого официального визита Президента Беларуси в Австрию в ноябре 2019-го. Он прошёл продуктивно, в духе дружбы и открытости. Тогда был достигнут ряд принципиальных договоренностей в сфере экономики, промышленности и связи, которые продолжают реализовывать и сейчас. Даже в условиях пандемии белорусско-австрийский товарооборот в первом квартале текущего года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В Палате представителей рассчитывают на скорый визит австрийских парламентариев в Беларусь. Посол Австрии выразила надежду, что встреча двух парламентских групп, которые отвечают за отношения между странами, состоится уже в  скором времени. 

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Международная встреча прошла накануне в Палате представителей. Её спикер Владимир Андрейченко провел переговоры с послом Австрии в Беларуси. Владимир...
 
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