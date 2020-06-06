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Страны Шенгенской зоны откроют внутренние границы до конца июня

06.06.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны Шенгенской зоны откроют внутренние границы до конца июня

Европа возвращается к полноценной жизни после пандемии. До конца июня Шенгенская зона снова должна заработать. Такое решение было принято на видеоконференции глав МВД стран-членов Шенгена.

Ограничения на перемещение в ЕС привели к тяжелейшим последствиям для экономики Союза, основа которой - единый рынок и свободное передвижение людей и товаров. Странам Шенгенской зоны предстоит, в частности, договориться о том, открываться ли для остального мира одновременно, или для каких-то определенных государств в первую очередь. Сейчас ограничения на въезд в ЕС действуют до 15 июня, но большинство его членов уже выступили за продление запрета как минимум на две недели.

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Европа возвращается к полноценной жизни после пандемии. До конца июня Шенгенская зона снова должна заработать. Такое решение было принято на видеоконференции...
 
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