|
Профсоюз Дворца Республики принудительно собирал подписи за Лукашенко
Источник материала: Партизан
Зампред профсоюзного комитета Дворца Республики по собственной инициативе принудительно собирал подписи в поддержку Лукашенко. Инициатора сбора подписей уволили, а сотрудникам принесли извинения.
На аудиозаписи, отправленной
На записи можно услышать возражения: «Есть ли у вас свидетельство о праве на сбор подписей?», «Говорят, что это нельзя делать в рабочее время, только в свободное», «Это нарушение закона».
Сборщик отвечает на эти замечания: «Я следую указаниям директора. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, я перенаправлю вас к директору». «Те, кто не помнит свои паспортные данные, они находятся в отделе кадров», — продолжил он.
Директор Дворца Республики Максим Приходовский объяснил, что в его учреждении нет инициативных групп кандидатов, а подписываться за того или иного кандидата — дело личное и право каждого, передает
Что касается присутствующих сотрудников, директор лично встречался с ними и извинялся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зампред профсоюзного комитета Дворца Республики по собственной инициативе принудительно собирал подписи в поддержку Лукашенко. Инициатора сбора подписей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)