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Профсоюз Дворца Республики принудительно собирал подписи за Лукашенко

06.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зампред профсоюзного комитета Дворца Республики по собственной инициативе принудительно собирал подписи в поддержку Лукашенко. Инициатора сбора подписей уволили, а сотрудникам принесли извинения.

На аудиозаписи, отправленной svaboda.org, мужской голос ставит задачу: «Каждый из вас должен внести данные, поставить подпись, чтобы эти списки были переданы в канцелярию Администрации президента. Чтобы показать, что у нас самая большая служба патриотов в Республике Беларусь».

На записи можно услышать возражения: «Есть ли у вас свидетельство о праве на сбор подписей?», «Говорят, что это нельзя делать в рабочее время, только в свободное», «Это нарушение закона».

Сборщик отвечает на эти замечания: «Я следую указаниям директора. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, я перенаправлю вас к директору». «Те, кто не помнит свои паспортные данные, они находятся в отделе кадров», — продолжил он.

Директор Дворца Республики Максим Приходовский объяснил, что в его учреждении нет инициативных групп кандидатов, а подписываться за того или иного кандидата — дело личное и право каждого, передает БелаПАН.

Что касается присутствующих сотрудников, директор лично встречался с ними и извинялся.
 
 
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Зампред профсоюзного комитета Дворца Республики по собственной инициативе принудительно собирал подписи в поддержку Лукашенко. Инициатора сбора подписей...
 
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