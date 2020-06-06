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Бабарико устоял после скользкого вопроса о политическом будущем Румаса

06.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико, отвечая на вопросы членов своей инициативной группы в Витебске, смог относительно политкорректно уйти от ответа на очень неприятный и опасный вопрос о возможном возврате на работу в правительство экс-премьера РБ Сергея Румаса в случае победы Бабарико на президентских выборах.



«У меня нету сейчас ответа на этот вопрос. И, как я всегда говорю, формирование команды — это встречное движение. Я ж не знаю, может, Сергей Николаевич не захочет работать со мной. Поэтому это не тема для обсуждения сейчас», - сказал Бабарико, стараясь убрать Румаса из-под возможного обстрела, точнее из зоны поражения сверхточной ракеты с ядерной боеголовкой.

Вопрос, заданный Бабарико, очень опасен для Сергея Румаса. Во-первых, но это не главное, ряд экспертов допускают, что одной из причин отставки Румаса стала появившаяся в сети петиция к экс-премьеру с просьбой выставить свою кандидатуру на выборы, что заставило Лукашенко усомниться в лояльности Румаса.

Во-вторых, и это главное, вчера сам Лукашенко четко обозначил условия выхода Румаса из системы.

"… человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать. Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону", - сказал Лукашенко.

Правила белорусского «колхозного» двора предполагают только два варианта развития событий после отставки с высокой должности. Первый и наиболее распространенный – тихое и безропотное ожидание, когда власть бросит тебе новую косточку в виде относительно небедного трудоустройства, включая обе палаты парламента.

Второй и небезопасный – уход в бизнес и только в бизнес. Лукашенко публично назвал условия выхода Румаса из системы – бизнес, желательно в Беларуси, то есть всё время под колпаком.

Чем заканчивались немногочисленные попытки бывших высокопоставленных чиновников поиграть в политику или перейти на светлую сторону, всем хорошо известно. Поэтому, пожелаем Румасу «Удачных и денежных проектов» и закроем тему, пока….
 
Теги: Витебск
 
 
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Претендент в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико, отвечая на вопросы членов своей инициативной группы в Витебске, смог относительно политкорректно...
 
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