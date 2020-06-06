«Точки соприкосновения - ЕРИП, кредит и ужин по расписанию». Как пандемия показала, чего стоят браки

Источник материала: Tut.by

Запертые вместе — так называется жизненный триллер о семьях, которые вынуждены теперь проводить под одной крышей гораздо больше времени. Мы уже писали, как психологи объясняют возросшее в связи с этим количество разводов. А вот как объяснить, что взрослые люди не умеют ни любить, ни заботиться друг о друге? Об этом рассуждает Анна Златковская .



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Одна знакомая уже в летах рассказывала, как влюбилась в парня. Горело огнем внутри и снаружи, от него она хотела детей и объятий. Пока не стали жить в одной квартире сутки напролет, все было прекрасно. Романтично, уютно, свечи, секс, разговоры и такси до подъезда. А потом, как съехались, после нескольких будоражащих ночей начались будни. Носки на корзине, а не внутри. Незакрытый колпачок пасты. Смыв туалета по ночам. Уголком сложенные страницы книг. И самое ужасное — попытки разговаривать друг с другом через неимоверное усилие воли. Ну мы же друг друга так понимаем.

Первое время вроде бы действительно понимали. Но потом, когда после работы нужно было просто жить вместе, рядом, без всех этих изливаний души, пришло осознание: дружок, а ты меня-то раздражаешь…



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Благо, ей и ему хватило ума понять еще до ЗАГСА, что жить вместе долго и счастливо им не суждено. Разошлись, немного расстроенные и обиженные, а потом благодарили друг друга за это мудрое решение.

Ведь если мужчина и женщина не способны быть вместе 24 часа напролет — речи о браке и быть не может.

Но редкая пара задумывается о том, что быть вместе — это про реальность, а не про вышитую крестиком картину, где два влюбленных голубка порхают над ненавистным бытом, не задевая его крыльями.

Мы еще в двадцать лет с подругой вывели простейшую формулу: прежде чем выйти замуж за мужчину, нужно съездить с ним в отпуск. И желательно, чтобы этот отпуск был не «все включено» — чартер, пять звезд, завтрак в постель.

А вот чтобы потрястись в плацкарте, потом снять комнатку в доме на отшибе (до моря топать и топать), туалет на улице. Чебуреки с рук, пиво в киоске, вино — черт его знает, какое вино. Готовить на плитке, продукты с рынка, через день ресторан, с принятым заранее активированным углем. Семь дней, восемь ночей и обратно, потея в плацкарте, домой.



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И вот пока длится этот странный сумасбродный отпуск, в котором море, дискотеки и спонтанные встречи, которые заканчиваются то спорами, то новыми знакомствами, вы друг друга по-настоящему узнаете. А это про похмелье, расстройство желудка, «а давай на последние доллары съездим в горы», про переломы рук или ног, про девушек, что не так посмотрели, и парней, которые пытались «подкатить».

И вот если не разошлись после отпуска, проклиная по имени, а, наоборот, прикипели душой и телом, то welcome во взрослую совместную жизнь.

Одна подружка так уехала с парнем в отпуск. Точнее, это был уже и не отпуск даже, а целое свадебное путешествие. По возвращении домой на перроне они расходились в разные стороны молча, понимая, что желания быть вместе больше нет. Им хватило.

Равнодушия, измен и бытовых подробностей, которые никак не вписывались в картину той романтической любви, которую они нарисовали себе в воображении. А дальше развод и смена фамилии. Родители и друзья были в шоке.

Сейчас во время изоляции многие переживают тот же опыт нового знакомства друг с другом. И люди жалуются, что приходится слишком много общаться с партнером, дети опять-таки мешают. Непонятно, кто должен убирать мусор и пыль, готовить, складывать вещи. Но самое печальное — не о чем говорить.



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Между мужем и женой нет никакой близости. Их точки соприкосновения — это ЕРИП, кредит и ужин по расписанию.

Раньше-то было все ясно-понятно. Восьмичасовой рабочий день. Дети в саду или в школе-продленке. За ужином выяснили, кто пойдет в банк, а кто будет загружать стиралку. Погладить ребенка по макушке, уложить спать — и снова рабочий день. Секс по выходным, пока дети у бабушки. Отпуск — единственная отдушина — все включено. Ссоры происходят разве что из-за ребенка, который достал аниматора и ушел в самоволку до проезжей части. А бывает и еще лучше: сначала отдыхает мама с детьми и тещей (у папы же работа), а потом отдыхает папа — рыбалка, бары, друзья…

Траектория жизни настолько простая, как дважды два. И тут — оп: оказалось, придется как-то вместе прожить эту жизнь и работу, и детей в 37 (56/90/) квадратных метрах.

И все летит в мусоропровод скопом, так как нет понимания и единства. Были только схемы, в которых вроде как было удобно существовать и казаться нормальной семьей.

Муж не понимает, чем занимается жена на работе. Жена не понимает, чем занимается муж. Ребенок вообще ничего не понимает и требует внимания, но, увы, родителям не до него. Родители привыкли, что воспитатели делают все за них: читают, играют, выгуливают.

Все это очень грустно. И что делать?



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Признаться самим себе, здесь и сейчас: пора перестать жаловаться и начать действовать. Развестись легко. Гораздо труднее взрастить в себе близость, нежность и принятие по отношению к другому человеку. Заново научиться слышать партнера, уважать его границы, включить заботу не только на бытовом уровне (как-то раньше существовали вместе), а на духовном. Если не сделать это сейчас, то потом, увы, уже будет поздно.

И дети будут смотреть на унылых и раздраженных взрослых, впитывать в себя их поведение и мировоззрение. И однажды тоже станут теми взрослыми, которые так и не узнают, в чем тот самый кайф семейной жизни. А он в душевных разговорах, взаимном интересе и терпеливой заботе друг о друге.

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