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Китай готовит финансовое оружие против доллара и биткоина
Источник материала: Партизан
Центральный банк КНР решил скрестить “банкноту” с криптовалютой и отвязать циркуляцию денег от банковской системы.
Как сообщает
Цифровой юань ЦБ КНР разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: он живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Его ценность будет обеспечена государством.
Аналитики считают, что эти виртуальные деньги будут быстрее и проще в использовании, чем бумажные. Кроме того, они дадут огромные возможности контроля китайским властям.
Цифровая версия юаня, как считают эксперты, может позволить государствам избегать санкций США или совершать переводы таким образом, чтобы о них не узнал Вашингтон.
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Центральный банк КНР решил скрестить “банкноту” с криптовалютой и отвязать циркуляцию денег от банковской системы.
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