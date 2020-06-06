В минском аэропорту заметили самолет правительства Ливии









Судя по данным сайте FlightRadar24, самолет вчера вылетел из турецкого Текирдага, через 2,5 часа сел в Стамбуле и оттуда в 17.50 по минскому времени вылетел в Минск





Twitter-аккаунт @Gerjon_ отмечает, что самолет впервые вылетел из Турции не в Либию, а в северном направлении. До сегодняшнего дня борт не летал в течение полутора недель.









Фото: Александр Соц/t.me/aviatica_SPOTTING





Самолет Ил-76ТД с бортовым номером 5A-POL принадлежит Правительству национального согласия (ПНС), международно признанному (в том числе Турцией) правительству Ливии, заседающему в Триполи. Правительству противостоит ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара, который поддерживает заседающий в Бенгази парламент. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля прошлого года. На стороне Хафтара, как сообщает ООН, воюют наемники российской ЧВК Вагнера.











