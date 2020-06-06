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Политическая дискуссия в белспорте: вы за Гуркова или за гребцов?
Источник материала: Партизан
На похвалу стабильности и критику мовы боец ответил сравнением с китайской пыткой.
Сайт Tribuna подключил к дискуссии своих читателей, открыв
На данный момент убедительна поддержка позиции Гуркова - 83%.
Стабильно плыть, так, как плыли считают возможным 5% проголосовавших.
12% не определились.
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На похвалу стабильности и критику мовы боец ответил сравнением с китайской пыткой.
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