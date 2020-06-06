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Политическая дискуссия в белспорте: вы за Гуркова или за гребцов?

06.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На похвалу стабильности и критику мовы боец ответил сравнением с китайской пыткой.

Сайт Tribuna подключил к дискуссии своих читателей, открыв интернет-голосование.

На данный момент убедительна поддержка позиции Гуркова - 83%.

Стабильно плыть, так, как плыли считают возможным 5% проголосовавших.

12% не определились.
 
 
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На похвалу стабильности и критику мовы боец ответил сравнением с китайской пыткой.
 
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